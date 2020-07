El turisme en temps de Covid-19

Ahir va començar el mes de juliol. Un dels mesos turístics per excel·lència. La situació del turisme en temps de pandèmia és molt complicada. Un sector tan important per a la nostra economia està patint molt després de mesos de tancament i amb les fronteres mig tancades durant la millor període de l'any.

El turisme, juntament amb la cultura i el comerç, són els sectors més afectats per la pandèmia. Són sectors que necessiten dues coses que ara són inviables: concentracions de gent i desplaçaments.

De ben segur que moltes empreses i equipaments turístics hauran de tancar i la resta haurà de resistir com pugui fins l'any que ve. Esperem que l'any que ve tot això hagi passat.

Tot i així, hi ha moltes coses que es poden fer durant aquest període d'incertesa i que més enllà de beneficiar la temporada actual serveixi per als propers anys.

Hi ha algunes zones que poden resistir la situació actual molt més del que a simple vista ens podíem pensar. L'Alt Empordà sense cap mena de dubte. De fet, les dades econòmiques de la ciutat de Figueres així ho confirmen. Bàsicament perquè és una zona que manté més o menys intactes els seus públics principals: francesos i estiuejants de Barcelona que tenen segona residència a la zona. Aquestes dues tipologies de turistes no només sembla que es mantindran sinó que de ben segur s'incrementaran en nombre i intensitat. El principal problema en àmbit turístic són els viatgers que venen en avió i operadors turístics. Hi ha doncs petites oportunitats per algunes zones. També per l'interior de les comarques gironines i per alguns municipis de la selva marítima.

Però més enllà de l'Empordà, la majoria de municipis i de destinacions es barallen per atraure el cobejat turisme de proximitat. Entenent el propi de les comarques gironines així com el provinents de l'àrea metropolitana de Barcelona.

És important fer campanyes de comunicació sobre les destinacions i més si tenim en compte que els festivals de l'estiu així com altres esdeveniments o equipaments culturals quedaran reduïts a la mínima expressió. És bon moments per vendre's, però amb això no n'hi ha prou.

Ara, sobretot, és un bon moment per establir les bases dels propers anys. Tant en àmbit de sector públic com privat.

És un bon moments per ordenar tota l'oferta turística, tant pública com privada. Segurament no es tornarà a tenir un moment semblant en els propers anys.

En l'àmbit públic això significa ordenar la senyalèctica del municipi en l'àmbit turístic, ordenar aparcaments i espai públics, replantejar els propis recursos turístics, refer webs de turisme, vídeos i diferent material promocional, replantejar l'oferta de productes turístics, etc. És a dir, plantejar-se ordenar el que calgui i repensar l'oferta per als nous públics però també per als habituals un cop aquests es puguin desplaçar.

En l'àmbit privat això significa replantejar també la pròpia oferta. Hi ha molts restaurants que es van veure obligats durant les primeres fases de la desescalada a centrar-se en les terrasses i el servei de delivery (entrega) i que ara, un cop tornats a la normalitat, continuen mantenint-ho perquè ja és una part important dels seus ingressos.

El mateix ha de passar amb la resta de l'oferta turística. Cal pensar en els nous turistes mentre es conviu amb la covid-19 de tal manera que els canvis puguin ser aprofitats quan la cosa s'hagi normalitzat. I això bàsicament vol dir consolidar noves tipologies de turistes, nous canals de comercialització i, sobretot, nous productes turístics.

L'objectiu ha de ser que l'adaptació a la covid-19 signifiqui una nova oportunitat de negoci que vagi més enllà del període estricte de pandèmia.

Una altra cosa important serà repensar la pròpia temporada turística. Aquesta pandèmia és també una oportunitat per questionar-se la pròpia època de vacances. La tan debatuda desestacionalització pot ser una realitat enguany. Es pot allargar la temporada més enllà de l'agost? De ben segur que per a algunes empreses no però per a altres sí.

És possible que els mesos de setembre i octubre passin a tenir una importància molt més gran aquest any. Caldrà si més no entendre que hi haurà molta gent que voldrà viure el setembre amb tota la intensitat i que fins que arribi el mal temps, els caps de setmana seran vistos com a escapades per desconnectar i per fer turisme interior.

Alguns municipis així ho han entès i el setembre sembla que estarà ple de propostes interessants mantenint les normes de seguretat. Segur que en l'àmbit privat aquesta reflexió també s'està fent.

Certament, serà una temporada dura que obliga a repensar moltes coses en l'aspecte turístic. També obliga a fer els deures que durant tants anys s'han ajornat. Però ara és l'hora de posar-se al dia.

Molts negocis turístics patiran molt en aquests moments i força es quedaran pel camí però aquells que se sàpiguen adaptar seran molt més competitius per les temporades més normals que vindran, hi hagi o no hi hagi virus. Caldrà estar atents. Molts ja han començat.