Baixa com a militant del PDeCAT

Jacint Xuclà i Pascual olot

Benvolguts, per la present us comunico la decisió de causar baixa com a associat del Partit Demòcrata.

Em vaig fer militant de CDC l'any 1977 a Olot, que és com dir des del primer dia, perquè Convergència va arribar a Olot aquell any. Conjuntament amb companys com Ramon Sala i Canadell i Llorenç Berga vam posar les bases per un partit que va ser molt majoritari a les nostres comarques i que va obtenir majories absolutes a les eleccions al Parlament. Vaig tenir l'honor de representar els convergents com a tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Olot durant tres legislatures. També com a president de la Mancomunitat de Municipis de la Garrotxa i com a vice-president primer del Consell Comarcal. Si recordo totes aquestes responsabilitats, a aquestes altures de la vida, no és per cap vanitat sinó per recordar que va existir un projecte pel país que incloïa molta gent i que tenia el gust per fer la feina ben feta. Em sembla que vam aixecar la Catalunya autònoma i vam valorar molt tot el que construïem, pas a pas i amb mètode. Ara s'ha volgut jugar barroerament al tot o res. I el resultat ha estat res. Que no veieu que us devoraran si no talleu amb una colla de gent que fa escarni de tota la nostra trajectòria política? És lamentable com tracten la feina de tanta gent anònima durant tants anys. M'he resistit a causar baixa per si encara us podria ajudar amb el meu vot en una possible consulta a la militància. Però ara ja veig que van per crear una cosa nova i del tot aliena a la nostra tradició política. Poso punt i final a 43 anys de militància. És un moment trist. Espero que les coses es redrecin i que tornem a aixecar Catalu­nya.



Josep Bargalló NA (No Assolit)

Marga Vila Banyoles

Competències bàsiques de l'àmbit matemàtic: No Assolit. No és capaç de donar xifres de ràtios per aula prou assenyades de cara al proper curs tenint en compte el context actual. Tampoc ha pogut entendre que un increment de 5.000 professionals, entre docents i no docents, repartits entre tots els centres d'ensenyament de Catalunya, no és un xifra suficient per afrontar una situació de pandèmia que s'agreujarà a la tardor.

Competències bàsiques de l'àmbit digital: No Assolit. No ha mostrat capacitat per solucionar el problema de la bretxa digital que s'ha fet molt més evident del que ja era des del mes de març d'enguany i de la qual ja era conscient des que va assumir el càrrec l'any 2018.

Competències bàsiques de l'àmbit cientificotecnològic: No Assolit. Deriva als centres tota la responsabilitat dels plans de reobertura atenent el Decret d'autonomia dels centres tot i saber que no disposen ni dels recursos ni del temps suficients per garantir la protecció sanitària necessària a tota la comunitat educativa.

Competències bàsiques de l'àmbit de Cultura i valors: No Assolit. No ha aplicat el diàleg i exercitat totes les habilitats que comporta; especialment per a consensuar les reobertures dels centres el mes de juny i per a l'inici de curs del setembre de 2020. No prioritza la comunitat educativa, que està a primera línia, a l'hora de dialogar i prendre decisions. Primer consulta els gestors dels despatxos d'ensenyament que han de justificar els seus sous sense saber de què parlen, després informa la premsa i finalment ho comunica als sindicats.

Tasques d'estiu, en el seu cas, obligatòries: Baixar dels núvols i tocar de peus a terra.

Recomanacions per al proper curs: Dimissió.

Ànims i bon estiu!



La gestió de la COVID a la Fundació Salut Empordà

Victor Saco President del Comitè d'Empresa de la Fundació Salut Empordà

Com a Comitè Empresa de la Fundació Salut Empordà, i després d'haver viscut l'episodi COVID des de març a maig d'aquest any, volem fer una valoració pública de la gestió feta des de la direcció de la nostra empresa cap als treballadors/es.

La pressió psicològica, els riscos inherents a la professió i l'activitat laboral, l'ús diari dels EPIs, el distanciament professional en el desenvolupament de les tasques diàries, la capacitat constant d'adaptació laboral, familiar, professional... han fet que la situació de sobrecàrrega s'accentués fins a arribar a nivells de límit professional.

Així, mesures establertes per la direcció, destinades a compensar l'estrès i la pressió dels professionals, que a priori es poden considerar positives, han creat un greuge comparatiu respecte a una part dels treballadors que no han vist reflectit en les seves condicions laborals aquest reconeixement per part de l'empresa.

Tot i que el volum d'aquests professionals és minoritari, volem manifestar el nostre desacord i deixar palesa la disconformitat amb aquesta situació, que sols crea sentiment de no pertinença dels professionals cap a la nostra institució, fet que apreciem com un risc proper de pèrdua de capital professional en els propers temps.