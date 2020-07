TV3 vol matar la vilallonga

Les tietes pijes del Govern estan descobrint gràcies a TV3 que a Catalunya hi ha gent que parla castellà, que no vesteix roba de marca, que no té segona residència i que no viu a costa dels pressupostos. El xoc és comprensible, no s'ho haurien imaginat mai. TV3 hauria de ser molt més curosa i advertir amb un rètol els catalans de bé que el contingut del programa que estan a punt de veure pot ferir la seva sensibilitat.

Es veu que ja dies enrere, Mariàngela Vilallonga, l'ex-Barbie de la UdG i ara consellera, va esclatar en riallades quan en una sèrie va aparèixer gent que anava a treballar en transport públic. La diversió no era que anessin a treballar –que ni sap el que és i ho va atribuir a la imaginació dels guionistes– sinó que no hi anessin en taxi, que és molt més còmode, a qui se li acut anar en una cosa que es diu metro, que a més, segons li han explicat, va per sota a terra. Quines ocurrències, per sota terra no pots mirar aparadors. Com que era una sèrie americana, no en va fer gaire cas, devia ser una llicència que es permetien els autors. Amb Drama la cosa canvia i passa de la comèdia a l'ídem. Va ser escoltar expressions en castellà i quedar-se-li a la consellera la pell glaçada, i se li hauria posat el cabell de punta si no fos tan previsora d'emmidonar-lo cada matí amb un parell de garrafes de laca. Afortunadament, els que l'estimen, que alguns n'hi ha, li van assegurar que és tot mentida, que a Catalunya tothom parla català, i català normatiu, sense barbarismes. A la Vilallonga se l'ha de tractar com a la senyora de Good bye, Lenin i ajudar-la a viure en el seu món de fantasia, que per això l'han fet consellera. És pel seu bé.

A una senyora que l'única preocupació que té des que forma part del governet, és que a les fotos dels actes es vegi bé quines sabates més mones que s'ha comprat, no se la pot maltractar de la manera que ho fa TV3, un altre ensurt d'aquest tipus pot ser-li fatal, que està en edat de risc. Ella no és més que la representant d'una classe de catalans que entra en estat de pànic si li mostren una Catalunya pobra i xarnega.

– Ja està, ja està, consellera, ja ha passat. Incorpori's, vinga. Prengui's aquesta mica d'aigua del Carme. Tranquil·la, aaaaixí, a poquet a poquet. Agafi's la tarda lliure i vagi a comprar unes sabates, aquelles tan maques que diu que ha vist. No ha estat res, el que surt a la tele és tot mentida.

TV3 va ser creada per protegir tota una classe social, la dels catalans que volen viure en el seu món ideal, i ara que hem aconseguit que els telenotícies exerceixin amb professionalitat aquesta funció no hem de permetre que les sèries malmetin la tasca realitzada. Es pot admetre, fins i tot és recomanable, que apareguin parlant castellà putes, ionquis, delinqüents, socis del Reial Madrid i alguna minyona, aquesta última malgrat els esforços de la senyora de la casa, catalana de bé, per integrar-la tot i les reticències de la molt desagraïda. Fins i tot la Vilallonga admetria tot aquest lumpen parlant castellà a la seva televisió. Però gent normal? Inconcebible, inclús la ficció ha de mantenir uns límits de credibilitat.

A mi, els seré franc, el futur de la llengua m'importa un pebrot. El de qualsevol llengua. És més, un sent parlar la Vilallonga –i altres llumeneres del governet– i preferiria que s'extingissin totes, amb el català al capdavant, per no sentir-los mai més.