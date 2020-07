«Black Lives meme»

Una de les primeres conseqüències que fa temps que podem constatar sobre l'eclosió de la covid-19 i el respectiu període d'obligada reclusió que hem hagut d'exercir bona part de la població mundial, és que, com a societat, hem tornat a reactivar-nos, a prémer el botó «on» d'aquesta nova normalitat, sent molt més estúpids del que ja érem abans d'aquest apocalipsi de basar de tot a 1 ?. Un exemple del que us dic és la degeneració del moviment internacional Black Lives Matter (també conegut amb les sigles BLM) que, tot i néixer com una actualització 2.0 totalment lloable, legítima i necessària de la lluita contra els crims i les injustícies d'índole racista, sembla haver tornat a la palestra imbuït de surrealisme, transformat en una tosca caricatura del que no fa pas massa, va voler simbolitzar. Sens dubte, l'única explicació lògica per justificar la retirada de la circulació de pel·lícules o sèries antigues pel fet que han quedat desfasades en relació amb els valors contextuals que reflecteixen o preconitzen, és que el coronavirus malmet també la intel·ligència, la raó i la gestió de les emocions. No seré jo qui els digui com combatre el racisme, que bastant tinc jo amb gestionar i controlar les meves pròpies inseguretats, però recórrer a la censura i a la no educació per corregir conductes pot motivar l'efecte contrari o, quasi pitjor, convertir la causa en un «meme».

En aquest context, la primera obra acusada de satanisme racista i condemnada pel tribunal de la inquisició de l'extrema correcció a la foguera de l'oblit i la redempció, ha estat el clàssic Allò que el vent s'endugué, exclòs de la plataforma HBO, que en tenia els drets d'exhibició, un dia després que John Ridley, el guionista del film 12 anys d'esclavitud, denunciés en un article d'opinió publicat a Los Angeles Times, que glorificava l'esclavitud durant la Guerra de Secessió dels Estats Units, ignorava els seus horrors i perpetuava els estereotips més dolorosos sobre els negres. És evident que Ridley va faltar a classe els dies que li explicaven la història del seu país i sobretot com és d'important conèixer el context i exercitar la comprensió de text i la lectura entre línies. D'una altra manera es fa molt difícil entendre la defensa d'un sistema de lluita reivindicativa i de millora social que pretén combatre els defectes passats i presents de l'espècie humana, obviant-los, ficant-los tots sota l'estora. Esperonant la censura. I això sense parlar d'HBO, la seva còmplice, que es va deixar ensarronar per aquesta nova Inquisició de l'estupidesa i l'absurd amb la seva decisió, per acabar erigint-se com a nou i inesperat acòlit de l'inesgotable puritanisme ianqui. El pitjor és que l'estupidesa, com el coronavirus, també s'encomana, i molt. Tot al darrere, la BBC va retirar el xou còmic Little Britain del seu catàleg. I agafeu-vos que venen corbes. Aquest és el nivell del Black Lives «meme».