Al meu salvador

RAMON FARRéS COLL GIRONA

Conèixer a qui t'ha salvat la vida 50 anys més tard!

Havia estat tot el matí treballant al quiròfan. En acabar, vaig passar per la secretaria. Sempre hi ha qüestions esperant. Ella em va dir que havia passat un senyor que em volia veure. Havia esperat una estona però va acabar marxant abans que jo arribés. Jo vaig preguntar si era un pacient o un familiar i què necessitava. «No volia res, només saludar», em va explicar la secretària amb una expressió continguda. «Res?», li vaig insistir. Quan jo ja girava cua, ella es va atrevir: «M'ha dit que ell és la persona que us va salvar la vida quan teníeu un any!».

Vaig quedar glaçat. Els meus pares, molts anys després dels fets, em van explicar com va ser aquella fosca nit de 1965 a Arenys de Munt. Uns forts aiguats van inundar una part del poble. Al carrer on vivien els meus pares, hi havia 2 metres d'aigua i la gent s'havia protegit al primer pis dels habitatges. Llavors molt poques persones sabien nedar i sortir al carrer era morir ofegat en la foscor. La gent esperava la baixada de les aigües per poder sortir. Les cases eren construïdes amb pedra i fang. Quan van passar hores, les parets es van anar desfent i les cases s'enfonsaven sobre les persones. Els meus pares, en sentir a colapsar-se les cases veïnes, van optar per llançar-me a mi, un nen d'un any, a la foscor del carrer, a l'aigua. Era triar morir ofegat o aixafat per la casa. Força gent va morir aquella nit al meu carrer. Enmig de la tragèdia, un home jove del poble va córrer a ajudar i va recollir, viu, un nen d'un any de l'aigua. Els meus pares, mentrestant, van poder sortir en el darrer moment.

Ara ja tinc 55 anys i he operat malalties greus a més de 2.000 persones.

Gràcies per aquella nit, senyor Josep Maria!



Irresponsables

Narcís Selles Rigat Olot

Com pot ser que des del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa no facin als treballadors i treballadores del Servei d'ajuda a domicili els testos per garantir que no són portadors del virus covid?

No cal dir que trobo aquest fet d'una extrema gravetat, ja que a part de la salut dels seus treballadors posen en risc la dels usuaris d'aquest servei, generalment persones grans.

I no serveix l'excusa que quan es donen símptomes de la pandèmia ja es prenen mesures, perquè és sabut que hi ha gent asimptomàtica i que durant els primers dies de la malaltia no necessàriament es manifesten símptomes, però qui té el virus ja pot contagiar persones sanes.

Com pot ser que la classe política manifesti tanta negligència i incapacitat a l'hora d'arbitrar les mesures necessàries per garantir la salut de la nostra gent gran?



Qui avisa...

ANTONIA RIBAS HERNández DE MADRID girona

Corroborant l'escrit del Sr. Mengual del passat dia 30 sobre el barri de Palau-St. Pau, he de manifestar que estic totalment d'acord amb les seves informacions i a més vull afegir que soc la segona veïna més antiga del sector on es produeixen una gran part dels fets.

Porto vivint 54 anys a la mateixa casa i mai, però mai, havia vist tanta deixadesa i brutícia al barri. Concretament al c/Universitat de Montpeller i Universitat de Cervera estem envoltats d'edificis plens d'ocupes amb el conegut «tripijoc» que això suposa.

S'han mantingut quantitat de reunions amb la Sra. alcaldessa i els seus respectius regidors i tan sols hem obtingut promeses i més promeses, però cap realitat.

Quant als ocupes, si els propietaris dels immobles (majoritàriament bancs) n0 fan la pertinent denúncia no es pot actuar i si la fan i han passat 72 hores no es pot fer res, curiós, veritat?

Al carrer Universitat de Montpeller, hi ha un edifici previst per enderrocar-lo. Primer va ser provar de localitzar els respectius propietaris, després fer-los les ofertes econòmiques pertinents, després d'abonar dites indemnitzacions i a la fi, després d'anys i anys, ja està tot resolt però no es pot enderrocar fins a finals d'any (potser no disposa d'excavadores l'Ajuntament o empreses que treballen per a ells?).

Pel que fa a la brutícia, més del mateix, tinc fotos que ho corroboren. Al carrer Narcís Blanch des Migdia a l'església de Sant Pau hi ha uns matolls de més de 2 metres d'altura (ha estat per les freqüents pluges) segons paraules de la Sra. alcaldessa, pel que es veu al centre de la ciutat no ha plogut. Si seguim per la pista de petanca Sant Pau hi ha un tou matalàs de fulles que se suposa van caure a la tardor i estem a l'estiu, pel carrer Joan Roca i Pinet des de c/ Saragossa a Montpeller les herbes al peu dels arbres ja s'estan assecant a veure si amb sort acaben assecant-se del tot i s'estalvien de posar cap producte que les extermini.

Podria omplir tota una pàgina del seu diari però cal deixar espai per a algú més.

Només recordar-li a la Sra. alcaldessa i als seus respectius regidors que el meu pare sempre em va dir: «Segons sembris així recolliràs», i les eleccions són cada quatre anys.