Bàsicament, ciència

Bàsicament» és l'adverbi acabat en ment dels caps científics. El bàsic és el que constitueix un element fonamental d'alguna cosa i la recerca del fonament, de bon començament, del fonament, defineix la física i la química. La investigació bàsica busca ampliar el coneixement científic, sense perseguir, en principi, aplicació pràctica. «Bàsicament» és la paraula més repetida per tots els menors de 40 anys que s'han tornat cercadors de saber científic. Que la immensa majoria de les frases que s'obren amb «bàsicament» no continguin res bàsic és el menys important.

Si hi va haver un dia per ser apreciat com a poeta o com a ideòleg, ja ha passat. Avui és l'ara de ser científic i el que va començar de broma amb Big bang theory és l'única cosa que una generació pren seriosament des de la covid-19. El trànsit de la comèdia a la tragèdia, de la ficció a la realitat, és el pas del físic teòric Sheldon Cooper al metge epidemiòleg Fernando Simón. A les xarxes socials, les influencers cosmètiques, que gens saberudes són, desplaçades per metges, infermeres i farmacèutics virals a costa del corona.

Per descomptat que dir «bàsicament» i buscar científics no garanteix trobar ciència. En l'exploració d'aquest territori nou per a la majoria es troben molts extraviats, buscant respostes científiques en debats ideològics o desitjant trobar certeses religioses en descobriments continus. Moltes contradiccions i desdits sobre el coronavirus són conseqüència de la investigació en marxa sobre un microorganisme desconegut. Els més escèptics amb aquest mètode són els més creients, perquè la fe és inamovible i la ciència, inquieta. La paradoxa és l'actitud de fe amb la qual s'està acudint a la ciència. Bàsicament.