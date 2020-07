Un nou partit per a illetrats

En Puigdemont, el Vivales, diu que està fart de «mirades massa sovint egocèntriques» en la política, i per aquesta raó es disposa a crear un partit en el qual manarà ell, ell farà i desfarà al seu antull i, és de suposar, els que hi vulguin militar hauran de jurar-li fidelitat canina i no dubtar mai de la seva paraula, que com la del Papa, és infal·lible.

No estaria de més que, un cop ha deixat clar que d'egocèntric no en té res, aprengués a escriure. O, si ja fa tard, que es busqués un assessor, vull dir un altre, un que no es limiti a tocar el piano. Si un pretén crear un nou partit i en el manifest fundacional escriu –entre altres burrades– que «Només la defensa de les causes que mai s'abandonen són les que s'acaben guanyant», el més probable és que només s'hi apuntin analfabets funcionals, encara que ben mirat potser és aquesta la intenció. Si un no és capaç de concordar subjecte i verb d'una simple oració, no pot pretendre dur a la independència un país. A la vida s'ha de progressar pas a pas, primer aprendre a escriure i després, si de cas, ja farem una revolució. Si el Vivales mai hagués de redactar una constitució, ja en el preàmbul es faria tal embolic que ningú la distingiria d'una recepta de cuina.

Els que han signat el manifest ni tan sols el deuen haver llegit, perquè el Vivales és tan poc egocèntric que no cal. I si l'han llegit, demostren ser tan analfabets com ell i realment estan al lloc adequat. Ells veuen escrit «Només la defensa de les causes que mai s'abandonen són les que s'acaben guanyant», i signen a sota sense entendre res. Ja els explicarà el Vivales, un dia que tingui temps, què intentava comunicar amb frase tan idiota. Probablement res. A un home acostumat a expressar-se a base de tuits el poses al davant d'un foli en blanc i pot passar de tot, tant pot menjar-se'l com dibuixar-hi un ninot com intentar fundar un nou partit a base de frases absurdes. I ai de qui el contradigui, que ell d'egocèntric no en té res i el fot fora de la llista.

L'home vol aplegar voluntats –al seu voltant, perquè no és egocèntric– i no sap ni aplegar una desena de paraules sense semblar àgraf. Millor hauria fet escrivint un tuit demanant diners, que és més fàcil i, al cap i a la fi, d'això tracta tanta retòrica barata, de fer diners.