Llum a la Font de la Pólvora

Engegar l'ordinador per estudiar o treballar, encendre el llum per llegir o cuinar... Són rutines que molts de nosaltres no ens qüestionem, però requereix tenir a disposició un servei bàsic: l'electricitat. Qualsevol que segueixi algun dels comptes de veïns de la Font de Pólvora a les xarxes socials haurà vist que els talls de llum al barri segueixen sent habituals.

La vulnerabilitat energètica repercuteix en les oportunitats socials i educatives de les persones. Sense un accés estable a internet, processos educatius a distància i el teletreball -que han esdevingut imprescindibles els últims mesos- són gairebé impossibles. L'ús de les TIC sol ser un facilitador per al benestar de les persones, ja que contribueixen a trobar espais d'oci, aprenentatge i connexió amb els altres.

Ara no fa fred, però la tardor no és tan lluny. Amb els dies més curts i temperatures a la baixa, no tenir llum acaba per aïllar els veïns. Per no parlar del patiment i angoixa d'aquells que pateixen alguna malaltia i depenen d'aparells de suport que funcionen amb electricitat.

Estem a l'espera de l'auditoria que va prometre Endesa, del final de les obres de sectorització per blocs i d'algunes iniciatives de l'Ajuntament al barri. A veure si entre tots posen fi a una vergonya majúscula en la Girona del segle XXI.