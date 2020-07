Els camins

i els incendis

Hèctor Pipió Gelabert Girona

Com cada començament d'estiu ens alarmem per l'exuberant vegetació que ha crescut als boscos i el perill que això suposa per l'aparició d'incendis forestals, fet que aquest any encara és més palès degut a l'elevada pluviometria que hem tingut.

Però hi ha un problema afegit i és que aquestes mateixes pluges i temporals han deixat els camins intransitables als vehicles. Molts d'ells semblen veritables corriols per l'estat del ferm i per la invasió de vegetació, la qual cosa els fa impracticables o si menys no ineficients i molt perillosos si s'han d'utilitzar en cas d'una emergència com pot ser un incendi forestal.

És per tant necessari l'elaboració d'un pla nacional de recuperació de les infraestructures viàries que en base als plans de prevenció d'incendis dels grans massissos forestals determini l'envergadura de les actuacions necessàries i sobre tot la seva priorització ja que és de suposar que els recursos econòmics, per atendre aquesta emergència seran molt limitats.



Quatre impostos de Successions

Miquel Mompió i Azemar Riudarenes

La meva esposa va pagar l'import proporcional del seu pare, la totalitat de la seva mare, i jo en el meu cas la totalitat del meu pare i de la meva mare... una vergonya.

Algun demagog o extremista d'esquerres dirà que ho he pogut pagar, hipòcrites i pocavergonyes. Ho hem pogut pagar gràcies a l'ADN de catalans de soca-rel dels avis, els que ens va ensenyar a estalviar, i ara amb el virus hem pogut sobreviure. Quanta gent hi ha amb l'esquena a l'aire per viure al dia o gastar més del que guanyen.

Ara reclamen ajudes als sindicats, també la patronal si no té feina no paga i els governs prometen milions que no sé d'on sortiran.

El cap del «a por ellos» diu que som una «gran nación», sí home! Estem endeutats i som un país pobre.

Ara la Generalitat vol tornar a apujar l'import de successions. Segurament no tornaré a votar, estic tip que fiscalment ens robin, però mantindré l'esperit dels avis, estalviar.



Resposta de l'ATM

Pere Saló director dels Serveis

territorials de Territori i Sostenibilitat

a Girona

Benvolguda Sra. Núria Carreras, els fets tan extraordinaris que s'han esdevingut a partir del 13 de març han provocat una davallada de la demanda del transport regular de viatgers a tota la demarcació de Girona que, en el seu punt màxim, ha arribat al -99% amb la pràctica desaparició de la demanda.

Malgrat això, els busos han seguit circulant en tot moment des del 13 de març per garantir la mobilitat obligada dels ciutadans. De tota manera, s'ha hagut d'ajustar l'oferta a la demanda real existent, per evitar el malbaratament de recursos o la contaminació innecessària.

Des de llavors, setmana a setmana es va ajustant l'oferta a la demanda. Actualment, a primera setmana de juliol, la utilització mitjana que els ciutadans fan del transport públic és del 40% de la que hi havia la mateixa setmana de l'any passat. Malgrat aquesta davallada l'oferta del transport públic a tota la demarcació està entre el 50% i 100%.

Pel que fa a la línia Banyoles-Girona en concret, actualment ofereix 17 expedicions per sentit durant tot el dia. No tenim constància de cap incidència de sobreocupació recurrent i tenim comptabilitzada una demanda d'entre el 40% i el 50% dels usuaris, tot i que certament no és homogènia.

Analitzem tècnicament la petició que formuleu i si cal incrementar el servei en algunes franges horàries, s'instarà l'operador a fer-ho.

Us agraïm la vostra col·laboració i la vostra actitud ciutadana propositiva que ens ajuda a millorar la xarxa de transport públic.