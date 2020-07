Incivisme i neteja

Qui no ha vist dies enrere i fins i tot ara en fase de normalitat algun contenidor d'escombraries dels carrers de Girona plens a vessar. A vegades, amb més escombraries fora que dins. Puc entendre que durant el confinament la feina de neteja dels carrers hagi disminuït però ara ja no. S'han desbrossat alguns punts de la ciutat que semblaven una autèntica selva amazònica però encara hi ha molta feina de neteja per fer. Alguns carrers, especialment al voltant dels contenidors i papereres, estan realment bruts. Tenim tot el dret a queixar-nos i reclamar a l'Ajuntament que netegi més però tampoc no hauríem de perdre de vista que els primers incívics som la ciutadania. Els carrers no s'embruten per si sols. La mà humana és al darrere i cal admetre que alguns ciutadans són autèntics porcs. En moltes ciutats europees no hi ha papereres als carrers. No en tenen necessitat perquè a ningú se li acudeix llançar al carrer un paper, una cigarreta o ja no diguem un xiclet. Aquí hauríem de posar-ne una cada dues passes i potser encara no n'hi hauria prou. Ara, l'Ajuntament ha anunciat que sancionarà amb 60 euros abocar les deixalles fora del contenidor. Doncs ho trobo molt bé. Però també serà just que la neteja als carrers s'intensifiqui i se situï al nivell que la ciutat es mereix.