Per què demanen la dimissió de Pablo Iglesias?

El març de 2019 es descobreix que el comissari Villarejo manipulava el contingut d'un mòbil robat a una col·laboradora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham. Ho investiga el jutge Manuel García-Castellón en el marc de l'operació Tàndem. Villarejo afirma d'haver-li donat el pendrive amb la informació del mòbil a Alberto Pozas, aleshores director de la desapareguda revista Interviú i que temps després passa a ser director general de Comunicació Nacional del govern de Pedro Sánchez. En saber-se, va haver de dimitir. Inquietant. De fet, el qui llavors era propietari d' Interviú, Antonio Asensio, li va donar després la targeta de memòria del mòbil a Pablo Iglesias. En realitat, volia intercanviar el pendrive per informació valuosa de Podem, Iglesias es va negar a això i sol·licita el rastreig del telèfon robat per saber on es va descarregar el contingut, el jutge denega la prova. Homeee! No trigarà a saber-se que tres dies després del robatori des de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policia es remet a la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) una primera versió de l'informe PISA on ja hi ha documents sostrets. Són filtrats a la premsa amiga, OkDiario i El Confidencial. La campanya contra Podem des de les clavegueres comença el 2015, però anem sabent-ne més. El més fotut és que a ningú dels implicats li passa res. Però quan sembla que tanta cara dura i tanta impunitat és impossible de superar, el jutge Manuel García-Castellón primer decideix que no es pot personar com a perjudicat Pablo Iglesias i seguidament va deixant com una ombra de sospita contra Iglesias amb l'intent d'acabar-lo considerant culpable. Bé, culpable no se sap de què. El cas és que tot l'aparell mediàtic de la caverna però també de diaris més convencionals comencen a demanar la dimissió de Pablo Iglesias. Comencem a notar quins periodistes reben consignes i cobren dels fons de rèptils.

Tot plegat és absolutament delirant. O el Ministre de l'Interior Grande-Marlaska ho atura o acabarem considerant que és part del problema. On han quedat les investigacions de les dues càmeres que enfocaven la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero? On han quedat les investigacions per l'intent de compra d'un exministre veneçolà a canvi que s'inventés proves contra Podem? Qui no vegi que tot plegat és un gran perill per a la democràcia que s'ho faci mirar. Aviat haurem de demanar eleccions directes a membre del Consell General del Poder Judicial, a jutge del Tribunal Suprem i a membre del Tribunal Constitucional. Hem vist com Felip VI actua davant del TC com un Manolo del Bombo de la reacció. Però és clar això no ho podrem fer mai mentre no puguem escollir el rei, ep!, vull dir el president de la república.