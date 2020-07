Nosaltres veurem

Els éssers humans tenim una grandària excessiva amb relació a l'espai que ocupem. Hauríem de ser menys o hauríem de ser més petits. Els insectes caben en qualsevol lloc i mengen poc i malament. Per això poden multiplicar-se sense altres límits que els que els imposen els seus depredadors (entre els quals ens trobem). Però vuit mil milions de bípedes que ploren són massa per a aquest planeta fins i tot quan riuen. La població mundial s'ha duplicat en només uns anys i per al 2100, que és a tocar, serà d'onze mil milions, el doble que el 1990. Per si fos poc, gran part d'aquesta població és obesa, cosa que vol dir que necessita més espai que quan érem prims.

Quan érem prims, podíem dormir en llits de quaranta centímetres. A totes les cases hi havia un llit estret per a les visites inesperades en el qual de vegades hi dormien dues persones. A la meva escola tots els nens érem prims. Semblàvem una col·lecció de llapis. Hauríem de tornar a estar prims com qui torna a casa després d'haver passat mitja vida a l'estranger. Viure en la grassor en què ens hem instal·lat durant els últims anys ha estat com viure a Alemanya: s'hi estava bé, sobretot al principi, però després es cansava un de l'idioma i de la diabetis i del mal de genolls. No tinc ni idea de quant pesa ara mateix la humanitat en el seu conjunt, però estic segur que podria perdre la meitat dels quilos que acumula i repartir millor els que quedessin sense que passés res dolent. A més, milloraríem des del punt de vista de la salut i Ikea podria reduir la mida dels sofàs. Tot això sense comptar l'estalvi que provocaria aquest aprimament general a la moda. En els vestits d'ara hi cabrien dues o tres persones. I, en un parell de sabates, quatre peus. El món seria en general més sostenible.

Això de perdre alçada és més complicat, però si la ciència s'hi posés descobriria en poc temps un fàrmac que afectés l'hormona del creixement. Potser ja existeixi, però caldria fer-lo obligatori. N'hi hauria prou amb perdre un metre de mitjana perquè els habitatges ens vinguessin grans de cop i volta, de manera que el problema universal del sostre es resoldria també. Això o deixar de néixer. Nosaltres veurem.