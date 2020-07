Un manifest torna la fe en els intel·lectuals

Et vas desenganxant dels intel·lectuals segons proliferen les seves desercions del pensament lliure, el seu servilisme i sobretot la seva por a la torba de les xarxes socials. Pensar per compte propi fa por, cada vegada és més difícil trobar un assaig, opuscle o libel que no sintonitzi amb la majoria moral. L'única emoció del debat cultural consisteix a dilucidar si el papanatisme de dretes envileix més que el seu homònim progressista.

D'aquí la sorpresa majúscula davant l'anomenat manifest dels 150, una Carta sobre la justícia i el debat obert que ha publicat el setmanari Harper's i que s'encapçala injustament amb el més destacat intel·lectual públic de l'últim segle, Noam Chomsky. No existia el mínim risc que un intel·lectual espanyol figurés entre el centenar i mig d'elegits, amb una hegemonia del món anglosaxó. No obstant això, el text de només tres paràgrafs torna la fe en la intel·ligència, amb proclames contra la covardia dominant.

Quevedo presumia de ser «fill de les seves obres i padrastre de les dels altres». Aquesta duplicitat es compleix en els intel·lectuals, que apadrinen l'època en què viuen. Els 150 han detectat amb encert que l'asfíxia no se cenyeix a les víctimes del coronavirus. Oxigenen l'entorn en denunciar «la intolerància dels punts de vista oposats, la posada en voga de l'escarni i l'ostracisme, la tendència a dissoldre assumptes polítics complexos en una certesa moral encegadora. Propugnem el valor de la contraargumentació robusta o fins i tot càustica des de tots els sectors». On «robusta» s'ajusta a la terminologia del Suprem nord-americà.

La procedència dispar o fins i tot absurda es compleix entre els signants del manifest. L'anarquisme del nonagenari Chomsky comparteix signatura amb David Frum, l'autor dels discursos de Bush i de l'expressió ultraconservadora «l'eix del mal». Cada lector triarà els subscriptors més significatius, em quedo amb un Kaspàrov de descomunal capacitat d'anàlisi i amb Martin Amis, que sempre millora quan escriu sense ficció.

La defensa de les «transgressions del discurs i el pensament» guanya en eficàcia quan sorgeix de professors i professionals instal·lats. Costarà però contrarestar la correcció política ancorada en els campus nord-americans, o el dany infligit per Zapatero o Tony Blair amb els seus «delictes d'odi», una figura utilitzada fins i tot per cossos armats per acusar ciutadans desarmats.