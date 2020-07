Picasso i Dalí foragitats del MACBA

Jordi Pausas París

Enmig del caos econòmic i social sobrevingut amb la pandèmia del coronavirus, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha prioritzat destinar 4 milions d'euros «per acostar les pràctiques artístiques contemporànies a la ciutadania arreu del territori».

A hores d'ara, ha quedat fefaentment demostrat que els gargots, esoterismes abstractes i instal·lacions que conformen l'anomenat oficialment «art contemporani» van ser implantats per la CIA a l'inici de la guerra freda cultural, amb l'objectiu de desacreditar les arts figuratives que són les pròpies de la civilització europea. És per això que al MACBA no hi són representats -tot i ser el més famosos pintors de la contemporaneïtat– ni Dalí ni Picasso pel pecat de ser pintors figuratius. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ens fa combregar amb rodes de molí...



Les sorpreses del vicepresident

Francesc Buixeda Cabré Santa Pau

El vicepresident Iglesias ens ha sorprès a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, donant una lliçó magistral, a la seva manera, als mitjans de comunicació, per crítiques i insults, proposant naturalitzar-los, com una opció de les democràcies avançades, la sofreixen persones amb rellevància política o professional.

Mostrant-se ofès per com han tractat el tema els mitjans i xarxes socials, i també perquè els seus socis de govern no s'han manifestat al respecte, val a dir que ell tampoc, ha desaparegut durant uns dies, abonant allò de «quien calla otorga».

El fons de la qüestió és un procés judicial pel retorn de la targeta telefònica destrossada, de la seva excol·laboradora Dina (que li havien sostret), i després d'estar en el seu poder durant almenys un any, no se sap com i per què, i on ell es declarava com a afectat, el jutge a la vista de les actuacions ha canviat la seva qualificació per la d'investigat. Creu que és una trama contra el seu partit, Podem, malgrat que ha fet servir La Moncloa defensant un assumpte particular.

I ara per rematar la feina, i posar més benzina al foc, ha incorporat la Monarquia, en la seva darrera intervenció pública, ens ha donat una altra lliçó, demanant l'abdicació del rei Felip VI, i l'abolició de la monarquia. Va servir per al temps de la Transició democràtica, però ara és obsoleta, desmarcant-se també de l'opinió dels socis de govern.

Aquell Govern que Pedro Sánchez ens va prometre d'unitat i d'una sola veu comunicativa amb el poble s'ha esvaït per complet, quasi des del principi. Fins a on arribarà i quant temps durarà? Fins després de la pandèmia o abans?



Carretera Nacional II

Anna M. Picas Genís La Jonquera

La carretera N-II, de la Jonquera fins a la capital de l'Alt Empordà, després de 15 setmanes de confinament i de no poder circular els vehicles procedents de França, torna l'impacte visual de de les senyoretes «dames de companyia».

A la Catalunya Nord no els és permès exercir l'ofici a la carretera, a la nostra Catalunya, sí. Durant aquest temps estaven recloses, ja sigui pel confinament o per manca de clients.

Qui mou els fils d'aquesta xarxa de mafiosos?

Govern, consellers, diputats, Consell Comarcal, ajuntaments no han estat capaços d'establir seriosament unes normes de regularització i de compliment. O és que darrere d'aquests impresentables proxenetes algú hi va gras?

Els manters que intentaven guanyar-se el pa, justament o injustament, els van posar a ratlla.

Com a dona, reconec que ha de ser molt dur estar 9 hores a peu de carretera, alliçonades totes a moure's al mateix ritme. Es tracta de persones, noies molt maques. La pressió d'amenaça que deu pesar sobre elles i les seves famílies a l'origen ha de ser molt forta.

A on és la dignitat que es mereix tota dona i persona?

Se les rebaixa a mercaderia de paradeta de mercat a peu de carretera.

Pobretes, ja ho deien els passats: que Déu ens deslliuri del primer cop.