La gestió de la merda que generem els humans -recollida d'escombraries i tractament de residus- sol acabar en mans de grans empreses de serveis. Contractes milionaris que molt sovint generen polèmica, sospites de corrupció i tractes de favor.

La recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ordena la clausura de l'abocador de Solius, posa sobre la taula fets gravíssims que beneficien uns pocs. Ves per on, alguns dels noms que ara apareixen també van ser protagonistes en el desgavell monumental que la Generalitat de CiU va muntar a Vacamorta, encara pendent de resoldre.

Reduir la corrupció pública exigeix una reforma a fons dels sistemes de contractació amb l'administració que inclogui sancions importants per als que actuïn de forma irregular. Com és possible que la gestió d'un gran abocador com el de Solius es faci per adjudicació directa i sense concurs?

Trobar un lloc adequat per construir un abocador que tothom vol lluny de casa no és fàcil. Ningú diu que governar ho sigui. Però impulsar una instal·lació d'aquest tipus al marge de la llei, trinxant el territori i causant danys mediambientals acaba resultant molt més car i suposa un frau a la ciutadania.