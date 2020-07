Mentre el Govern s'entestava a minimitzar els efectes de la pandèmia per justificar un retorn gairebé normal aquesta tardor a les escoles, resulta que el virus ja s'havia començat a escampar perillosament pel Segrià, de manera que a mitjan juliol ens trobem ja en la corba ascendent d'un rebrot que no s'esperava fins a la tardor. Les presses per voler salvar un estiu que igualment està essent molt dolent per a una part important del sector turístic i cultural les podem pagar molt cares. La covid-19 ja ha demostrat que no s'està d'històries i que cal conjugar tots els esforços -individuals i col·lectius- per evitar-ne una nova propagació crítica. Això passa, evidentment, per l'ús de la mascareta, però si la Generalitat no disposa dels rastrejadors suficients la pandèmia serà impossible de controlar. Ara mateix, la sensació de descontrol i improvisació per part del Govern català és absoluta -un exemple seria el «no volem tancar botigues, sinó que demanem a la gent que no vagi de compres» pronunciat per Alba Vergés a Lleida-, i no hi ajuda gens que les mesures de restricció puguin dependre de l'humor d'un jutge. Tot i això, urgeix que la Generalitat traci un pla per fer front a aquesta nova fase de la pandèmia i per a les seves conseqüències. Si no, la tardor pot ser molt més dura del previst.