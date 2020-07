No hi ha crisi del règim del 78?

Estan passant al meu parer molt desapercebuts els símptomes que el règim del 1978 està fent aigües per tot arreu. Potser el més important són els escàndols de la monarquia, que cada dia son més abassegadors. Resulta que Felip VI feia un any que sabia que era el beneficiari d'uns diners de Suïssa i no ho va posar en coneixement de la Fiscalia. Al cap d'un any els mitjans de comunicació estrangers ho publiquen i ell es desmarca del seu pare. Però no diu que renuncia a TOTA l'herència de Joan Carles I. Ara sabem que l'emèrit anava a Suïssa i s'emportava cada mes un sobre amb 100.000 euros en efectiu. És a dir, amb diner negre, tal com feien els dirigents del PP com emepuntorajoy. Es veu que els Marchena boys encara estan buscant qui carai deu ser aquest. Josemari Aznar, responsable durant molts anys de les finances del PP, ni ha estat citat de declarar. Això sí, el seu comptable, Álvaro Lapuerta, va morir en estranyes circumstàncies desprès de parlar amb Ignacio Escolar per escriure la veritat. Bé, dèiem que Joan Carles I arribava a Madrid cada mes amb un sobre de 100.000 euros que repartia entre la família. Cal fer-se dues preguntes; la primera pregunta és: d'aquests diners, quants van anar a parar a Felip VI? Heu vist alguna declaració o comunicat de la Casa Reial? Jo no. La segona és: si ho tens tot pagat, en què es gastava aquests diners en negre? Ja sé que estareu pensant en la seva amant Corinna Larsen. Doncs no, durant molt de temps la seva amant vivia en una casa al Complejo de La Zarzuela amb tots els serveis de seguretat, viatges, etc., pagant nosaltres. Bé, estic esperant que algú m'expliqui si ho tens tot pagat, per què necessites diners negres? I després ens diuen que no podem pagar 20 euros a un jubilat perquè faci una feineta. Bé, l'Agència Tributèria ja ens va dir al judici de la Infanta Cristina que el lema « Hacienda somos todos» no era veritat, que només era propaganda. És clar. Urdangarin ara deu riure sense parar.



Un altre assumpte brutal que denota la degradació del règim del 78 és l'espionatge del mòbil del president del Parlament Roger Torrent. Si fóssim un país amb una bona tradició i usos democràtics ja hauria dimitit la ministra de Defensa pel control del CNI i el ministre de l'Interior. Quan parles amb gent que hi entén et diuen que no en són responsables, perquè no ho sabien. Encara em poso més nerviós. És a dir, hi ha persones que espien representants de les institucions democràtiques i que, cobrant de l'Estat, actuen sense directrius polítiques. I no passa res. El control del CNI el fan els jutges del Tribunal Suprem. Ostres, ja em quedo més tranquil. Estic esperant que el Tribunal de Cuentas faci retornar als Borbons la pasta. I que el fiscal Javier Zaragoza, tan valent amb els dèbils, persegueixi qui va pagar el contracte amb NSO Group pel software Pegasus. La manca de reacció davant aquests escàndols és símptome de final d'etapa.