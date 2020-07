ERC guanya la partida a JxCat

La lluita històrica entre Girona i Salt per decidir la ubicació del Trueta és política. La capital està governada per JxCat i Salt, per ERC. Presidència del Govern català és de JxCat i la conselleria de Salut, d'ERC. Uns i altres saben que d'aquí a tres anys, en les eleccions municipals, aquest serà un dels trumfos de la baralla. Qualsevol que es presenti voldrà posar la carta del Trueta sobre la taula i que aquesta l'ajudi a guanyar la partida. Marta Madrenas ha dit públicament en desenes d'ocasions que Girona no es pot permetre perdre l'equipament. No entenc ben bé per què, si parlem només en termes sanitaris i assistencials. Però en realitat es tracta d'una qüestió d'imatge de gran capital i de vots. I Salt? L'equip de govern sap el que significa pispar a Girona, a aquella Girona que sempre l'ha menystingut, l'hospital de referència de la província. La campanya, la precampanya i la preprecampanya serà un no acabar de Trueta per aquí i Trueta per allà. Però no hem d'anar tan lluny. La carta no es jugarà només a les pròximes eleccions municipals; també servirà per a les catalanes. La decisió feta pública aquesta setmana pot ser només fum -el tripartit va presentar un avantprojecte a bombo i plateret que es va quedar només amb una bonica foto- i l'anunci velat i real seria el d'unes eleccions catalanes imminents. O sigui, només política.