El prestigi dels científics

En els últims mesos, il·luminats i xarlatans amb milers de seguidors a les xarxes socials com Miguel Bosé, Miranda Makaroff o Josep Pàmies han abonat teories de la conspiració sobre el coronavirus i han qüestionat la vacuna que ens hauria de permetre no caure en l'abisme. No ens hauríem de cansar de replicar les tesis d'aquests personatges populars amb l'argumentari dels científics, perquè és l'única manera de desactivar els seus missatges.

Però part de la comunitat científica també s'ho hauria de fer mirar. Un article recent a Science Business es fa ressò d'un manifest signat per un grup d'investigadors de prestigi que alerta sobre l'allau d'informes que arriben a revistes del sector. Un excés de textos que acaba posant en dubte la qualitat d'algunes publicacions ( The Lancet o New England Journal of Medicine han acabat retirant articles) i alentint el procés de verificació de les investigacions serioses. En l'article repassen algunes barbaritats que han hagut de revisar els assessors d'aquestes revistes, algunes de les quals, dignes de programes d'humor.

Els seus autors, ja siguin professionals sanitaris benintencionats sense els coneixements ni els recursos suficients, o bé investigadors que només busquen ampliar el seu currículum, fan un flac favor a la ciència.