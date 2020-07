Política de galeria

Diuen que, sovint, un gest o una imatge val més que mil paraules. Temps enrere, en política, es tenien molt en compte els gestos. A vegades, a l'hora de governar, era molt més important un gest que una paraula. Actualment la política està plenament desacreditada. A tots els nivells. Ara simplement es governa de cara a la galeria. Tot són gestos perquè puguin ser interpretats i es deixa de banda la governança com a tal. S'hi ha renunciat fa molt temps. Ara compta més fer una política d'aparador buida de qualsevol contingut. Simplement es busca guanyar algun tuit favorable, una bona fotografia i poca cosa més. La paraula s'ha deixat de banda fins i tot des del faristol del Parlament o del Congrés de Diputats. Sovint s'opta per l'insult o la desqualificació però ningú presenta una proposta amb cara i ulls pensada per a la cituadania. No es fan lleis, no es regula res perquè no hi ha iniciativa política de cap classe. La mala gestió de la pandèmia passarà factura en un moment o altre. De moment, a la darrera enquesta del CIS el 45% dels espanyols reconeixia que la seva imatge del Govern havia empitjorat. Existeix un desgast que algun dia serà digne d'estudi. La institució que ha millorat la percepció durant la pandèmia ha estat el sistema de salut. Els polítics, una vegada més, han suspès.