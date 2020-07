Sigueu responsables, si us plau

Després de la primera onada de la passada primavera, els rebrots de la covid-19 que s'estan produint a Catalunya són preocupants.

Els contagis s'escampen amb nous brots actius a l'Alt Empordà, amb repunts a Figueres, Lloret de Mar, Olot i Girona. A la nostra societat hi ha una inquietud raonable per l'ascens de casos de la covid-19 i per això cal trencar, com més aviat millor, la cadena de transmissió del virus. Cal recordar que aquesta epidèmia no se n'ha anat i que la transmissió del coronavirus segueix tan activa com fa tres mesos. I cal recordar també que ens trobem sense una vacuna, quan cada dia van augmentant els casos de persones infectades.

Al llarg d'aquesta pandèmia, a Catalunya han mort més de 12.000 persones, amb la xifra esgarrifosa de 415 defuncions en un sol dia, el 30 de març, amb centenars de pacients a l'UCI durant aquests mesos i amb nombrosos sanitaris catalans infectats durant aquesta pandèmia.

Ara cal tallar la cadena de contagis evitant la relaxació pel que fa a les mesures de protecció i així ajudar (i protegir) els sanitaris, que s'estan deixant la pell per salvar els ciutadans. Molts dels qui se salten les normes que demanen els sanitaris per tallar la cadena de contagi de la covid-19, no deuen recordar l'esforç i el sacrifici (i en alguns casos la mort) de metges, infermers, farmacèutics, auxiliars d'infermeria i personal de neteja d'hospitals i de residències. Per això ens cal més responsabilitat. Si els qui no respecten les normes per evitar el contagi veieren in situ el treball (i l'angoixa) d'aquests magnífics professionals de la salut, segurament canviarien els seus hàbits de comportament i farien el possible per evitar els contagis.

Mentre recordo amb agraïment (i en la pregària) els professionals de la sanitat del Trueta o dels hospitals d'Olot, Puigcerdà, Blanes o Figueres, tinc molt present l'anomenada «regla d'or» de l'Evangeli, quan Jesús, en el discurs del sermó de la muntanya, diu: «Tot allò que voleu que els altres us facin a vosaltres, feu-ho també vosaltres a ells; que en això consisteix la Llei i els Profetes» (Mt 7:12).

Si quan estem malalts volem que els professionals de la sanitat ens retornin la salut, ara hem de ser responsables i evitar els contagis, per no col·lapsar els hospitals i els CAPs. Encara que siguin incòmodes les mesures que ens són proposades, hem d'evitar les conductes incíviques, que no fan sinó afavorir la propagació de la covid-19, ja que posen en perill la salut dels nostres familiars i amics.

Per això cal responsabilitat, ni que sigui per respecte a l'esforç i al sacrifici dels professionals de la salut, que mereixen el Nobel de medicina. Perquè allò que volem que els altres ens facin, també ho hem de fer nosaltres a ells.