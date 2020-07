Països frugals? No fotem

Aquests dies s'ha fet famós un personatge nefast, un tal Mark Rutte, primer ministre dels Països Baixos. S'ha oposat al fet que la UE fes alguna cosa de profit després de molts anys de fer el burro; és més, en molts casos ha creat més problemes dels que resolia.

Rutte ha encapçalat un grup de països: Països Baixos, Dinamarca, Suècia i Àustria. D'aquest grup de països n'han dit frugals. Busco frugal al diccionari: «Que s'acontenta d'aliments simples, moderat en el menjar. Una persona frugal». Bé, no sé per què diuen frugals a un grup de països que hauríem d'anomenar països psicòpates.

La UE s'ha adonat que si fa les mateixes polítiques que durant la crisi de 2007 les institucions europees podien patir d'un incendi voraç protagonitzat per la ciutadania. A més, a Alemanya li mancarien més de 100 milions de consumidors de països del sud. L'únic defecte que ens poden engalipar és que tenim l'esperança de vida més alta del món i per tant hi ha hagut aquí més morts pel virus.

Bé, els alemanys han estat clarividents i ara han proposat allò que deien que era impossible fa deu anys. Bé, les idees neoliberals són una ximpleria i els que les defensen, encara més burros.

Doncs davant l'atac de realisme dels països importants de la UE, aquest grupet de països amb governs imbècils pretenien que aquí féssim més reformes laborals per desprotegir els treballadors més pobres i pretenien que retalléssim les pensions. S'ha de ser malparit.

Doncs bé, Holanda va patir la invasió nazi el 10 de maig de 1940. Entren tropes nazis i es rendeixen el 15 maig. 5 dies de resistència. Espanya ens vam enfrontar al feixisme i van trigar tres anys a perdre. Bé, els alemanys els van sotmetre a un període de fam que només es va poder mitigar per l'acció dels avions aliats que tiraven menjar sobre la població. Finalment els aliats van fotre fora els nazis del seu país i després els van donar un fabulós Pla Marshall. Diners per comprar gratis productes americans i crèdits il·limitats. O sigui que menys calaverades i menys lliçons.

Tot té una explicació. La immoralitat s'explica pel fet que Rutte en realitat és un home de la multinacional Unilever i ha convertit el seu país en un paradís fiscal que permet que les multinacionals que actuen a Europa pràcticament no paguin impostos i els pocs que paguen els paguen a Holanda. Molt bonic. D'aquest país no n'hauríem de dir país frugal sinó país pirata i fotre el govern a la presó.

I per si fos poc, els holandesos somien tot l'any a venir a passar un dies a Espanya perquè es viu mil vegades millor que al seu país. Ens tenen enveja. Bé, nosaltres només envegem d'Holanda que hi nasqueren Johan Neeskens i Johan Cruyff. El govern de coalició espanyol PSOE-UP ho ha fet bé, discret i calladet.