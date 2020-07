Recordant Verdaguer

Lluís Torner i Callicó GIRONA

El dimecres passat, dia 22, vigília de la celebració d'un Sant Jordi estiuenc, com se'n ha vingut a dir, que en realitat serà per recuperar la tradició del llibre i la rosa –un i altres ajornats, per culpa de la covid-19– els Amics de la Sardana Terranostra varen organitzar un digne espectacle, dedicat al que fou un reconegut capellà-poeta, o potser més poeta-capellà, que fou una de les grans figures de la Renaixença, que dona una gran embranzida a la nostra preuada llengua catalana, que passava per moments delicats.

L'obra, sota el nom de «Camins del Paradís», està escrita i inspirada en fragments de la poesia de l'insigne autor. La interpretació, a base de música i recitació, anà a càrrec del rapsoda i tenorista Valentí Maymó, que es posà en la pell de l'eximi poeta. El marc de la celebració, molt digne, fou l'altar major de l'Església del Mercadal.

Llàstima que l'assistència –potser degut al tema ambiental– fou escassa, ja que, realment, ens va fer passar una agradable estona, cosa que vàrem agrair a l'actor i als organitzadors de l'acte, que varen fer honor al seu nom: Terranostra – poeta nostre. Va ser una bona introducció, al «Dia del llibre i la rosa» de l'endemà. És el nostre parer.



L'espionatge al president del Parlament

sr. Roger Torrent

pere espinet coll Anglès

Seria molt agosarat per part meva donar consells als efectius que s'encarreguen de la seguretat dels polítics, alts càrrecs, institucions, etc. Hi ha pràctiques il·legals per treure informació que han estat presents en cada instant de la història, emprant la tecnologia del moment.

La confidencialitat d'una informació deixa de ser-ho quan aquesta és executada per eines tecnològiques, i aquesta n'és interceptada.

No hi ha cap racó de les nostres llars lliure de ser espiat. Estareu d'acord amb mi que som vulnerables fins i tot en la més estricta intimitat. Extrapoleu això als alts càrrecs i deduireu que no hi ha confidencialitat, i molt més encara si s'ostenten càrrecs electes i aquests tenen competidors; les «guilles» dels equips contraris no treuen ull de la presa.

Mireu-vos qualsevol pel·lícula d'espionatge i estareu d'acord amb mi que «qualsevol semblança amb la realitat no és pura coincidència».

Senyor Roger Torrent, el conec de vista de quan els estius venia a fer cinema al seu poble, Sarrià de Ter. Els polítics esteu en el punt de mira i calen moltes precaucions; he d'entendre que el seu entorn ho té ben present.

En aquest món tots tenim una vida i un camí a fer, a voltes aquest no és l'escollit per nosaltres, però si la salut i el benestar hi són presents el camí sempre és més planer.



La suspensió

de la línia RG1

Josep M. Loste Romero Portbou

El fet que la línia del tren convencional RG1 estigui suspesa amb l'excusa, de mal pagador, que s'ha de reconstruir el pont de la Pitxota entre Blanes i Malgrat ens està perjudicant molt a l'Alt Empordà i la regió de Girona.

Són 8 trens menys fins a Figueres i 4 trens menys fins a Portbou. D'altra banda, a hores punta al matí des de Portbou hem perdut 3 trens molt estratègics per anar a treballar. El tren MD de les 6.18 h de l'R11 que sortia de Portbou i ara surt de Figueres. El tren Regional de l'RG1 que sortia, abans de l'Estat d'alarma, a les 6.56 h de Figueres i arribava fins a Portbou a les 7.25, i el tren de l'RG1 que sortia de Portbou a les 7.33 h. A més, si l'RG1 no pot completar el seu recorregut des de l'Hospitalet fins a Portbou, s'hauria de tornar a implementar, provisionalment, des de Blanes fins a Portbou i que fos com un tren metropolità de la regió de Girona i que, a més, pogués arribar fins a Cervera de la Marenda, per tal de completar les interconnexions ferroviàries entre Portbou i Cervera i augmentar els enllaços ferroviaris entre Catalunya/Cat Nord i Occitània.