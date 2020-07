França ha seguit les instruccions de Quim Torra

Seguint la vella regla que la millor defensa és un bon atac, els governants catalans han recuperat l'ofensiva independentista per desviar l'atenció de la seva incapacitat per gestionar la pandèmia i la crisi econòmica (futileses per ells). Presència constant dels polítics presos als mitjans de comunicació públics i concertats, entrevistes massatge de Vicent Sanchis als líders independentistes a TV3, mocions intranscendents al Parlament demanant l'abdicació del rei Felip VI i per reprovar Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Albert Rivera i el sursum corda, reaparició de Carles Puigdemont després d'una llarga absència durant l'estat d'alarma, petició de l'enèsim referèndum sobre la independència de Catalunya, i Quim Torra anunciant que s'estudiarà la presentació d'una denúncia contra Joan Carles de Borbó. Aquest espectacle pirotècnic, per mantenir distrets els fidels, ha coincidit amb el descontrol del coronavirus a bona part de Catalunya les últimes dues setmanes.

Mentre es registra un increment exponencial dels casos de la covid-19 i el Govern ja no pot culpar Espanya, França recomana als seus veïns que no vinguin a Catalunya. El nou primer ministre francès, Jean Castex, l'elecció del qual va ser celebrada per l'independentisme català amb la falsedat que havia firmat un manifest demanant la llibertat dels polítics empresonats, ha seguit fil per randa les instruccions de Quim Torra. A Catalunya, ningú no li ha fet cas, però a París es veu que es prenen seriosament les declaracions del vicari de Puigdemont. A principis de setmana, Torra va recomanar al rei Felip VI que no vin­gués a Catalunya «per evitar desplaçaments innecessaris i no essencials». I divendres va justificar la seva absència a la reunió de presidents autonòmics convocada per Pedro Sánchez perquè «en aquests moments de restriccions establertes fan molt difícil el meu desplaçament fora de la ciutat de Barcelona». O sigui, no es pot viatjar per l'interior de Catalunya, ni per gaudir de les vacances, ni per treballar, segons el president Torra. Les preteses plantofades al Rei i al president del Govern espanyol han tingut un efecte bumerang. I Jean Castex, no endebades coneix bé Catalunya perquè és l'alcalde de Prada de Conflent, ha seguit les instruccions de Torra recomanant als francesos que s'abstinguin de viatjar a Catalunya. Les vacances no són activitats essencials. Castex, a diferència dels governants catalans, protegeix la salut dels seus ciutadans i l'economia del seu país. Per tant, no cal que els empresaris turístics gironins, que divendres treien foc pels queixals, busquin enemics a l'exterior, ni estranyes conspiracions. Els enemics els tenen a casa, però, ai las!, que difícil és en el règim autoritari de Catalunya criticar els polítics independentistes!