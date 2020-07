De vegades una mala notícia ve per l'est mentre que una de bona s'acosta per l'oest. Arriben amb cinc minuts de diferència, primer la dolenta, després la bona. Posades sobre una balança, el beneficiari i víctima intenta esbrinar si la maldat de la primera anul·la la bondat de la segona. Es pregunta si li ha de pesar més l'alegria que la tristesa. L'eufòria, per al bipolar, és la vigília de la depressió i la depressió la de l'eufòria. Tenim dues cames i dos braços i dos ulls, etc., per simbolitzar el desdoblament de l'existència, que és dual, estereofònica: pel bafle de l'esquerra s'escolta la riallada de la vida i pel de la dreta el bram de la mort. O a l'inrevés. En qualsevol cas, tots dos sons pertanyen a la mateixa simfonia.

En una pàgina del diari poden conviure els natalicis amb les esqueles. De l'úter al taüt hi ha dos passos; un, si vens al món amb una sola cama. Aquest text tan llòbrec té un costat frívol perquè la frivolitat i la foscor són el pit i l'esquena de la creació. Hi ha estius freds i hiverns calents perquè tot el que existeix alberga el contrari dintre seu. També nosaltres portem un contrari que a vegades ens porta.

– És vostè Juan José Millás? –em pregunten a la finestreta d'Hisenda.

– Soc el seu contrari –dic.

– I això què vol dir?

– Que el porto a dins. Porto a dins Millás perquè ell m'ha portat a dins durant l'hivern.

– Doncs firmi aquí i aquí.

Signo per duplicat, en estereofònic, amb una rúbrica alegre i una altra infeliç. Quan arribo a casa, em truca un cosí germà:

– Tinc dues notícies, una de bona i una de dolenta –diu–. Per quina prefereixes que comenci?

Penjo sense donar-li temps a continuar. Si una d'elles és dolenta, penso, les dues són dolentes. Encara que, potser si una és bona, les dues siguin bones.

Quan es barreja la sal amb el sucre, preval el gust de la sal. La sal era la bona o la mala notícia?

Aquest és el dilema.