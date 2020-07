Ni turisme de mascareta

Al volt del migdia d'un dissabte de mitjans de juliol, la platja gran de Lloret només està ocupada en un terç del seu aforament. A tocar de les onades, separats per distàncies infinites, els turistes prenen el sol. Una temperatura de 28º C convida a refrescar-se. La sorra crema els peus nus. És una delícia estirar-se damunt una tovallola de bany per rebre els raigs inclements. La mascareta obligatòria, penjada d'una orella, espera el moment oportú per tapar nas i boca. És el peatge a pagar aquest estiu de la covid-19.

Per ordre de les autoritats el tros de drap és un element indispensable en tots els desplaçaments. Quim Torra ha decretat l'ús obligatori de la mascareta a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, deslligat del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat. Diuen que és per trobar un equilibri entre garantir la salut i reactivar l'economia.

Això sí, mentre s'està a la platja se'n podrà prescindir, però caldrà utilitzar-la per caminar per la sorra o en instal·lacions d'ús públic com lavabos, dutxes o guinguetes.

Se suposa que no s'haurà de traginar fins arran de mar sinó que es podrà fer el passeig a cara descoberta per capbussar-se sense més additaments que el banyador.

En un establiment turístic, el visitant està obligat a portar l'amulet a les zones comunes i als ascensors, però no és necessari a l'habitació o durant els àpats.

Ningú discuteix la mesura de prevenció, però la seva eficàcia depèn de la rapidesa a adoptar-la. Aleshores, per què s'ha tardat?

El Govern de Catalunya suma una nova espifiada fruit del desgavell, l'estretor de mires, la política de curta volada, els discursos sectaris i les trifulgues amb el Govern central. Els constants despropòsits no ajuden gens a generar confiança ni dins ni fora.

El sector turístic, en especial, pagarà els plats trencats de les decisions erràtiques com les d'avui ho confino tot i demà em salto la tercera fase.

A hores d'ara, a Lloret les places hoteleres obertes no arriben a la meitat. S'esperava amb candeletes la segona quinzena de juliol per remuntar el vol a l'agost i al setembre, però les cancel·lacions de reserves continuen sense parar.

Al rebuig per l'ús de la mascareta s'afegeix el temor dels rebrots que no semblen tenir aturador. Al damunt, es clausuren els locals d'oci nocturn.

A cap visitant li fa gràcia anar amunt i avall amb una careta. Ningú vol fer turisme de sol i platja amb el rostre tapat.

A Lloret no arriba el turisme juvenil i/o familiar, ni amb mascareta ni sense. L'escàs turisme de proximitat no impedirà la desfeta anunciada.

S'entreveu un hivern esgarrifós. I la sort ja està tirada.