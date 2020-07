El Cafè del carrer Ciutadans de Girona ha tancat. És una mala notícia pels que érem clients habituals, però també pels veïns del Barri Vell, que perden un punt de trobada, i pels amants de la música en viu, que havien trobat en aquest petit local un dels escassos racons de la ciutat amb una programació regular. El Cafè ha estat víctima de la crisi del coronavirus, però també de la incompetència d'un ajuntament que els ha negat allò que ha donat a altres. Incomprensible.

Passar pel Cafè s'havia convertit per a mi i alguns amics en una rutina gairebé diària. No sempre a la mateixa hora; podia ser ben aviat per ingerir la dosi de cafeïna matinal i fullejar la premsa, per fer-hi un vermut i tertúlia al migdia, o la primera cervesa d'una nit de festa. La dimensió de l'espai ajudava a participar en més d'una conversa a l'hora i a conèixer gent.

A pocs metres, fa dies ja vam saber del tancament d'El Sol. Males notícies perquè deixen orfe el centre històric d'una ciutat on van guanyant terreny els bars hipsters clònics amb parets de totxana a la vista, bombeta vintage, bici penjant i cambrers que semblen models.

Potser seria exagerat dir que sense aquests locals estem dient adeu a un model de convivència, però la veritat és que es fa difícil d'imaginar una comunitat de fidels en un lloc on el brunch acabi substituint el dinar o la beguda estrella siguin uns smoothies multicolors.