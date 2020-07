La festa dels avis

Lluís Torner i Callicó Girona

Aquest darrer diumenge de juliol, el santoral ens deia que està dedicat a sant Joaquim i santa Anna, i tot i que avui,una bona part de la nostra societat, donada la creixent laïcitat, ha anat perdent tot allò que fa referència als sants, potser ens haurà passat per alt que la diada a ells dedicada,ho està també, d'una manera especial envers la gent gran, els avis, la qual cosa –creiem més o menys en els sants– sí que ens plaurà tenir present, a les i els que ja tenim una edat, i que a vegades no se'ns té gaire en compte.

Enguany, a més, la jornada també s'ha dedicat als afectats per la covid-19, dins dels quals, la majoria dels afectats, i d'entre ells els que hi han perdut la vida, formaven part del col·lectiu de la gent gran. Per això, avui se'ns qualifica com a «persones de risc», o més exactament «persones en risc». Per consegüent, creiem més o menys en els sants, no hi perdrem res de tenir-los en compte, com a patrons, tot i demanant-los protecció, enfront dels riscos de la pandèmia, tot i tenint un record per les i els que n'han patit les irreparables conseqüències. És el nostre parer.



El que Iglesias no pot eludir

Jesús Domingo Martínez Girona

La Justícia té els seus temps i segueix els seus procediments, però hi ha una responsabilitat política que Iglesias, el vice-president segon del Govern, no pot eludir. La mateixa exigència que el líder de Podem ha enarborat davant dels seus adversaris en assumptes de menor calat l'obliga ara a comparèixer i donar explicacions veraces, com li reclama l'oposició. La neteja que suposadament venia a implantar la seva formació estatge s'ha tornat en opacitat i sospita de foscos manejos propis de les clavegueres que sempre ha denunciat.



Castex, el turisme i el Tractat de Schengen

Josep M. Loste Romero Portbou

Les paraules dures, injustes i un xic xovinistes del Primer Ministre francès Jean Castex, tot fent una crida als seus conciutadans perquè no vinguin a Catalunya ni a l'Estat espa­nyol, han provocat molta indignació a l'Alt Empordà, a les comarques gironines i al conjunt de Catalunya.

L'exbatlle de Prada de Conflent hauria de fer més memòria i recordar quelcom que s'anomena Tractat de Schengen. De fet, tot això ja es podia preveure, és a dir, és molt vell.

Al principi dels anys seixanta del segle passat, el general de Gaulle proposava que el turisme gal es quedés a casa i procurava que les carreteres que portaven cap a l'Estat ­espanyol es mantinguessin en mal estat. A més, cal no ­oblidar que, des de Giscard fins a Macron, tots els presidents francesos dels darrers 50 anys en política exterior i turisme han estat deixebles i seguidors del general De Gaulle.