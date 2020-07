Les mesures i restriccions que el Govern català està implantant per intentar frenar l'expansió del coronavirus semblen més cosmètiques que una altra cosa. Conscients del que suposaria per a l'economia un nou tancament total, sembla que hi ha sectors amb els quals «s'atreveixen», com és el cas de la cultura, i d'altres amb els quals no gosen posar-se, com ara la restauració. Un cas proper el tenim a Girona: de què serveix tancar la muralla si tenim el Tempo o les terrasses de la plaça Independència ben plenes? Les mesures per frenar la covid són imprescindibles, però no poden ser meres operacions de maquillatge. O s'ataca a l'arrel del problema -torno a insitir en els rastrejadors- o no anirem enlloc.

De tota manera, les altres comunitats tampoc sembla que sàpiguen gaire més per on tirar. Alguns van riure quan Catalunya va imposar la mascareta obligtòria en els espais públics, i ara ja s'ha estès per tot l'Estat. A més, Madrid ha presentat aquesta setmana com a proposta estrella la «cartilla» d'immunitat, una idea llançada fa mesos per Oriol Mitjà i que ja va ser altament qüestionada. I, mentrestant, Pedro Sánchez sembla mirar-s'ho des de la distància i pensar: «Oi que us ho volíeu gestionar? Doncs vosaltres mateixos, que jo ja tinc prou feina amb Europa».