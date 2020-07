El doctor Anthony Fauci i la covid-19

El doctor Anthony Fauci (Nova York, 1940) és el director de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses dels EUA. Expert mundial en malalties contagioses, s'ha convertit en el principal científic en la lluita contra la covid-19 al seu país i a tot el món. Ha estat assessor dels sis últims presidents, de Reagan a Trump. El mes d'abril, en una conferència de premsa a la Casa Blanca, el president Trump va dir, referint-se a Fauci: «Tots l'estimen». «És el meu heroi personal», va exclamar Julia Roberts durant un cara a cara virtual amb ell. Brad Pitt el va imitar en el programa Saturday Night Live. El pura sang «Fauci» va aconseguir el segon lloc a principis de juny en el seu debut a l'Hipòdrom de Belmont Park, a l'estat de Nova York. Hi ha titelles amb el cap oscil·lant de Fauci, dònuts amb la seva cara ensucrada, tasses de cafè amb la seva imatge, sovint amb les paraules «Renti's les mans» o bé «Confieu en Fauci», samarretes Fauci, mascaretes Fauci i, fins i tot, ciris a les esglésies amb la cara de Fauci impresa sobre la cera.

Anthony va néixer i créixer a Brooklyn. Els seus avis eren immigrants de Sciacca (Sicília) i de Campània. El seu pare era un farmacèutic format a la Universitat de Colúmbia. Feliçment casat, està orgullós de les tres filles. Per estar amb elles a l'hora de sopar, des de petites, degut al seu horari ple de compromisos, el matrimoni va decidir fer-ho a les 9 de la nit, una hora escandalosament tard per als americans. Treballa més de 15 hores al dia. A l'inici de la pandèmia de la covid-19 només dormia 5 hores. Ara intenta dormir una mica més...

Reconeix que l'educació catòlica que va rebre a les escoles dels jesuïtes el va marcar per bé tota la vida i l'ha ajudat molt al llarg de la seva carrera. A la dècada dels 50 va estudiar a l'escola de Manhattan i després a l'escola de la Santa Creu a Worcester, Massachussets. Tardava una hora per arribar a l'escola. Prenia un bus i quatre trens subterranis per anar de Brooklyn a l'escola. Aquí practicava el seu esport preferit: fou capità de l'equip de bàsquet. Arribava a casa sobre les 20 hores, estudiava tres hores més i després directe al llit per llevar-se a les 5 del matí i tornar a l'escola. Aquesta educació jesuïta l'ha sintetitzat amb aquestes paraules: «T'ensenya el rigor intel·lectual, la precisió del pensament, l'economia de l'expressió i el servei als altres».

Abans d'entrar a la Universitat es va inscriure a premedicina, amb un pla d'estudis no molt usual: «AB, Grec, Premed», consistent en estudis clàssics, llatí, grec, filosofia, psicologia, epistemologia, metafísica, lògica i ètica. Més tard, es va convertir en metge i ha estat a l'avantguarda mundial de les malalties infeccioses (VIH, SARS, Ebola, covid-19) i es va involucrar en la salut pública, sense deixar mai el seu enfoc humanista, mentre feia importants contribucions científiques.

Recentment ha declarat: «És desconcertant i difícil comunicar el missatge sobre el coronavirus. He elegit seguir dient la veritat i només la veritat, basada en evidència i dades científiques. Si això pot decebre el president, jo mantindré sempre la meva integritat. I, per sort, ha funcionat molt bé, perquè he estat convocat a la Casa Blanca per sis presidents diferents per aconsellar-los sobre la salut». Ha rebut la Medalla Presidencial de la Llibertat, un honor que suposa la més alta condecoració als EUA per a la població civil.

En una recent entrevista amb la periodista Grazia Salvemini, al diari italià de més tirada, el Corriere de la Sera, s'ha mostrat optimista sobre la resolució del problema de la pandèmia de la covid-19: «Fins al setembre no sabrem si una de les vacunes més prometedores per al coronavirus, la de la Universitat d'Oxford, serà eficaç o no. No obstant això, en plena fase final dels assajos clínics, els investigadors implicats en el seu desenvolupament anuncien una troballa falaguera: podria proporcionar una 'doble protecció' contra el SARs-CoV-2. Segons les mostres de sang analitzades dels voluntaris, aquesta immunització genera una resposta contra el virus no només a través de l'estimulació dels anticossos, sinó també dels limfòcits T, cèl·lules 'assassines' que actuen contra la infecció. Això suposa una suma d'escuts perfecta per protegir-nos contra la covid-19».

(31 de juliol, Sant Ignasi de Loiola, fundador dels jesuïtes.)