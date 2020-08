Les obsessions derivades de les xarxes socials

Tota passió no conquerida es converteix en víctima d'ella mateixa. Les obsessions són dolentes; sí, tenen l'inconvenient que elles mateixes formen part de la seva pròpia farsa. A l'empara d'elles estem tots. No obstant això, molts pensen que només els «trastornats» tenen conductes incoherents. Quants assenyats són manifestació teatral ordenant diàriament les seves màscares!

El nostre dia a dia és un escenari peculiar en el qual s'alternen molts gestos. En suma, la nostra manera de gestionar el «jo» és l'inici de totes les variacions del nostre caràcter. Ens hem familiaritzat amb la idea de mirar les xarxes socials d'altres i semblant afany ens està portant pel camí de l'obsessió. Han pensat en la quantitat de persones que es recreen veient les seves vides? Segur que més de les que vostès pensen... La solitud, mal gestionada, pot ser l'èmfasi de moltes fixacions. Francament (somric) l'assumpte no té concreció: sols i acompanyats coixegen del mateix peu. Tinguin present que mentre vostès estan compartint les seves fotografies, altres en veure-les estan elevant la còlera i fins i tot l'enveja. Encara que també pot donar-se el cas dels enamoraments platònics i sense saber-ho estar situat en el punt de mira d'un obsessiu/a. La seducció en una persona equilibrada és cosa de dos. A internet és cosa d'uns megues i un perfil en una xarxa social. Quantes persones menyspreen la seva bogeria darrere d'una pantalla!

Potser és el moment (opinió subjectiva) de viure les coses per nosaltres mateixos i deixar de compartir tot el que fem. En definitiva, a la glòria s'hi arriba pel camí de l'anonimat, sí, el mateix que ens obliga a proclamar als quatre vents el que fem o el que deixem de fer.