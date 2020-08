Nova atracció turística a Verges, al cor de l'Empordà

Susagna Ribas Ros i Albert Rúbies Fontanet VERGES

Aquest estiu, si esteu ociosos i la por a la covid-19 us fa recança a l'hora d'anar a un parc d'atraccions, us proposem una sèrie d'activitats de risc, perquè pugueu desfermar l'adrenalina sense moure-us de l'Empordà.

Tan sols que us acosteu al Camí Vell de Bellcaire, a Verges, i en menys de 500 metres podreu disfrutar de les següents atraccions, i moltes, sense ni baixar del vehicle.

A continuació, us esmentem les més significatives.

Muntanya russa: Consisteix a entrar al camí a no més de la velocitat permesa (50 km/h), la fondària dels sots i la resta d'obstacles presents al camí et faran desfermar l'adrenalina.

Túnel del terror: Consisteix a visitar algun dels veïns que hi viuen en horari nocturn, l'absència total d'il·luminació unida a la presència sovintejada de senglars i visons faran la resta.

Tutuki Splash: Consisteix a coincidir dos cotxes en aquest camí, la reduïda amplada i la presència emocionant d'un reg totalment descobert us garanteix emocions fortes! Teniu un 50% de possibilitats d'acabar ben xops i amb el cotxe dins del reg.

Tot això, estimats lectors, seria molt divertit i fins i tot engrescador, si no fos perquè en aquest camí hi vivim més de 10 famílies que ens hem queixat per activa i per passiva a l'Ajuntament de Verges, i en diferents moments, sense cap altra resposta que moltes evasives i alguna mentida i, mentrestant, nosaltres continuem canviant esmorteïdors dels cotxes, reparant punxades i pregant perquè ningú prengui mal.

Els veïns reclamem un paviment ben anivellat, amb absència de clots, i una il·luminació adequada, no demanem les línies grogues i blanques que últimament han estat pintades a la resta del poble. Estem cansats de tanta atracció!



Sorpresa!

salvador tarradas Gualta

Les persones dominants i possessives són les més proclius a organitzar esdeveniments i celebracions sorpresa. Això és així perquè poder fer-ho pressuposa que han d'exercir alguna forma de control sobre la intimitat, l'agenda i el dia a dia de la persona objecte de les seves confabulacions commemoratives.

Alguns matins, escolto una emissora de ràdio que ofereix bona música actual, intercalada amb trucades sorpresa per felicitar aniversaris. Un missatge recurrent, un tant inquietant, que se sent és: «Els teus pares (poseu-hi amics, companys, etc.) et feliciten pel teu aniversari i et desitgen que no canviïs mai». Més que un bon desig sembla una maledicció. D'això en podem dir síndrome de Peter Pan, per poders.

La vida és canvi i mutació constants. Tothom té dret a canviar al llarg de la seva vida. Els que no canvien mai són les males persones. William Faul­kner ho afirmava més càusticament: les males persones són de fiar; no canvien mai.