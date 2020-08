Passejades estiuenques

«Una herba és un univers, un home és un món» (J. M. Ballarín)

Com ens plau, per aquesta època de l'any, quan el sol ja comença a declinar i una frescor agradable es fa present a l'exterior, arribar-nos als afores d'algun poble o ciutat de les nostres comarques, a ser possible acompanyats de familiars o amics, i caminar una bona estona pels camps i pels boscos que hi puguem anar trobant.

Les caminades, però, no solen ser passives sinó actives. Ben actives. Ens agrada observar els colors del cel, els perfils de les muntanyes, els camps ben treballats... així com els sembrats, els arbres, les plantes, els animals... I, sempre que sigui possible, conèixer-ne els noms així com les seves característiques i propietats principals.

Ens agrada, en conversa amb els nostres acompanyants, que els sembrats es converteixin en camps de blat, civada, ordi, sègol...; els arbres, en alzines, ametllers, eucaliptus, lledoners, moreres, oms, pins; les plantes, en dents de lleó, escabelloses, fuells, ginesta, màstecs, paradelles, raquels, romagueres, verdolagues, vidielles...; els ocells, en cardines, coloms, estornells, garses, orenetes, pardals, pinsans, pit-roigs, tords, tórtores...; els insectes, en abelles, formigues, grills, llagostes, papallones, saltamartins...

Sovint, en arribar a casa, completem l'exercici realitzat tot mirant algun llibre, alguna revista o bé accedint a Internet amb la intenció d'ampliar-ne la informació (característiques, descripció, etimologia, localització, simbologia, sinònims, ús...). No sols això, sinó que també mirem si tenen algun tipus d'expressió artística en forma de pintura, poema... Tots els vasos són comunicants i una cosa ens porta, fàcilment, a l'altra.

La naturalesa, que veiem sempre amb ulls de meravella i respecte, és una font inexhaurible d'aprenentatges i coneixements. «En aquest país, l'única cosa que no falla mai és el paisatge», repetia l'escriptor Josep Pla.

Els mesos d'estiu, amb dies llargs i, sovint, amb més temps de lleure, són un període excel·lent per rebre aquests tipus de lliçons, que ens permeten tenir més coneixement del medi i, cosa molt important, guanyar en estima, responsabilitat i sensibilització respecte al patrimoni natural i a la seva protecció.

Et convido, benvolgut/da lector/a, a fer aquestes passejades i a gaudir-les plenament. També, perquè les hores, en aquests indrets, avancen de manera més assossegada, més lenta, més plàcida. Bon mes d'agost!