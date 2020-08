Sabor amarg a la fruita

Un jornaler nicaragüenc va morir en un centre de salut al qual el va portar el seu cap de quadrilles equatorià per un cop de calor a El Esparragal (Múrcia) un dia en què la predicció meteorològica va encertar-la en anunciar que se superarien els 40 graus.

En un primer moment es va explicar que l'home havia estat abandonat davant del centre de salut perquè hi ha un cos de notícies que ens ha creat aquesta imatge de la furgoneta de repartiment urgent de moribunds que segueix la seva fugida. Que aquest cas no sigui de tanta deshumanització, no canvia massa les coses. En el cap es compon la imatge de treballadors desesperats explotats fins a la mort i rebutjats i en la realitat hi ha un accident laboral amb un frau a la Seguretat Social –no estava donat d'alta– que pot ser un delicte contra els drets dels treballadors.

El que es veu amb casos com aquest i amb els brots de coronavirus a les zones rurals on hi ha jornalers en condicions d'allotjament i higiene inacceptables és que el camp espanyol actual, tan europeu per al mercat i per a la recepció d'ajudes comunitàries, té uns sants innocents del nord d'Àfrica, del centre d'Amèrica i de l'est d'Europa que no interessen gens, a jutjar per la fugaç de les notícies i la nul·la reacció política que produeixen.

Les fruites espanyoles, en la seva major part aigua més fructosa, glucosa, sacarosa, pectina, potassi, magnesi i vitamines, tenen altes dosis de components d'il·legalitat practicada en humans necessitats que l'organisme social i econòmic tolera bé, probablement després de segles d'exposició a un sector primari, del qual ve la nostra primera cultura, que ideològicament segueix sent primitiu, a la frontera entre la naturalesa o la salvatjada.