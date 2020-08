Tebas, en el punt de mira

Hom te la impressió que La Lliga està perdent els papers en aquesta fase d'ascens a la Primera Divisió. I Tebas continua en el punt de mira de tothom. Ell mateix s'ha culpabilitzat del viatge del Fuenlabrada –amb una colla de jugadors amb la covid-19– a la Corunya i ara no sap com sortir-se'n, d'aquest autèntic embolic. El partit es jugarà finalment si no hi ha novetats a darrera hora i de ben segur l'Elx –que seria el gran perjudicat– farà tots els recursos per tal de paralitzar els play-off en veure's seriosament perjudicat.

Javier Tebas està enfrontat amb el president de la FEF, l'exfutbolista Rubiales. Aquest ja ha demanat una Segona Divisió de 24 equips, la qual cosa és una autèntica bestiesa. I a La Lliga se li acumulen els maldecaps davant d'una guerra d'interessos on es barregen qüestions esportives i polítiques.

El proppassat diumenge Quique Cárcel demanava una data per inici de les eliminatòries i no li manca raó. El Girona FC continua entrenant-se sense saber què pot passar. Des de Saragossa demanen que l'ascens sigui per al tercer classificat i això certament seria adulterar la competició. Els aragonesos no podran comptar amb la fase d'ascens amb el seu golejador, el colombià Luís Suárez, que estava cedit pel Watford i això els ha posat molt nerviosos.

Mentrestant l'Almeria, amb un cas de coronavirus, ha cessat un altre entrenador. I és l'equip que espera els gironins. Sense saber què passarà les entitats han d'afrontar el futur sense cap mena de garantia. I tampoc poden planificar el futur perquè no saben a quina categoria jugaran. El secretari tècnic del Girona ja ha avançat que difícilment podran retenir Stuani si no es materialitza el desitjat ascens, la qual cosa no serà gens fàcil.

Aquestes properes hores Javier Tebas ha de resoldre aquest autèntic jeroglífic. No amaga el màxim responsable de La Lliga les seves simpaties per Vox. Però política a part, l'home ha fet una competició molt més interessant i ha sabut repartir els diners entre els clubs d'una forma més transparent i democràtica. Tot anava bé, malgrat que la temporada era difícil i arriscada, però es va poder acabar en ple mes de juliol. Malgrat tot, el cas Fuenlabrada ha fet tremolar totes les estructures i ja no se sap què pot passar la temporada vinent, que s'hauria d'encetar ben aviat.

Els play-off s'havien d'acabar el proppassat diumenge, però ni tan sols s'han celebrat les eliminatòries. La pugna entre el Fuenlabrada i l'Elx pot arribar als tribunals segons els comunicats dels clubs. Si es juga el partit, els madrilenys tenen totes les de guanyar, atès que el Depor fa ja molts dies que està de vacances i alguns jugadors són al seu país d'origen. Serà molt complicat trobar una sortida en què es comparteixi la solució.

Mentrestant el Girona, l'Almeria i el Saragossa continuen a l'espera del veredicte i entrenant-se en un agost molt calorós i sense poder fer vacances. Per sort, els gironins tenen Francisco a la banqueta, que es capaç de ressucitar un mort. Fou una pena no poder fitxar-lo a inicis de la temporada perquè de ben segur el Girona FC hauria tornat ja a Primera com ha fet l'Osca amb en Michel. Avui són els dos millors tècnics de Segona i de ben segur se'n sentirà a parlar. Mentrestant La Lliga haurà de resoldre i Tebas continuarà en el punt de mira de tothom, perquè el problema no és fàcil de resoldre. La covid-19 ha fet tremolar totes les estructures del futbol espanyol.