La porta

dels déus

Josep Baella Isanta Girona

Eliseo López Benito creu que: «Els megàlits que trobem a Montserrat no són pas el resultat de milions d'anys d'evolució geològica, sinó que són producte de l'acció dels homes. Són construccions arquitectòniques ciclòpies d'ordre orgànic perquè no utilitza línies rectes. Són temples realitzats durant la civilització mare entre 10.000 i 5000 anys abans de Crist».

Diverses cultures antigues ens parlen de gegants i d'arbres descomunals. Al llibre d'Henoc llegim: «Dos-cents àngels és varen unir amb les filles dels homes. Els ensenyaren els encanteris , les arts i les ciències i varen concebre els gegants (Nephilims). Les dones varen posar al món gegants per la qual cosa la terra es va omplir de sang i d'injustícia. Els gegants varen devorar tots els fruits del homes i després varen devorar també els homes, i van començar a pecar contra aus i contra les bèsties. I els homes en la seva aniquilació varen cridar i el seu clam va pujar al cel. I Déu ordena el diluvi i el càstig etern dels àngels dolents».

En l'ascensió d'Henoc al cel, l'àngel Rafael li diu: «Aquest és l'arbre de la saviesa del qual menjaren els teus avantpassats; i ells conegueren la ciència, els seus ulls s'obriren, van saber que estaven nus i foren expulsats del paradís».

«La història és una combinació de realitat i mentides. La realitat de la història arriba a ser una mentida. La irrealitat de la faula arriba a ser la veritat» (Jean Cocteau).



Palamós

Josep puiggros gafarot Palamós

Voldria dedicar el tema de la carta als irresponsables, els incívics i també als que han de fer complir les normes sobre la pandèmia, els primers perquè els importa un pito la salut dels seus conciutadans i els segons perquè podrien fer alguna cosa més.

Bé, jo soc de Palamós, una població atractiva pels que venen de fora, en el tema del civisme no crec que sigui diferent a d'altres, tenim un alcalde eixerit i actiu però voldria fer-li alguna reflexió. Amb aquests temes no és possible quedar bé amb tots. El tema de les terrasses, vull indicar que les terrasses no són un espai privat, són un espai públic, és públic perquè qualsevol ciutadà pot passar-hi lliurement.

Fa pocs dies en una plaça amb terrassa de la zona de vianants, vaig sumar uns quaranta clients, només tres portàvem la mascareta correctament, el Decret de la Generalitat diu que en tot espai públic és obligatori l'ús correcte de la mascareta, naturalment no quan es beu una cervesa o quan es menja una tapa, és lògic. La gent interpreta que quan planten el cul en una cadira de bar o restaurant l'obligació desapareix i faria falta que se'ls hi recordés.

Mesos abans de la pandèmia teníem passejant per les zones de comerç i vianants una parella d'Agents Cívics que servien per molt poc, lluïen l'uniforme i parlaven amb la gent, ja no hi són, avui serien necessaris almenys per informar i cridar l'atenció, tampoc estaria malament que la Policia Municipal comencés a treure la llibreta, potser ens estalviaríem un problema futur.

Només voldria recalcar que a Alemanya ja fa temps que qualsevol persona que s'asseu a un restaurant o terrassa ha de donar el seu nom, adreça i telèfon, i si va acompanyat només es permeten dos domicilis per taula, pot haver-hi quatre, sis o vuit persones, o més, però si passen de dues adreces domiciliàries hi ha multa i no petita. Així estan ells i així estem nosaltres. Gràcies per haver pogut donar la meva opinió.­