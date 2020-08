Fins ara es podia dir «el covid-19» o «la covid-19», indistintament. Les dues formes són correctes. Per què no començar a dir també «allò covid» com un diu «allò avorrit», «allò tediós», fins i tot «allò que no pot ser»? Allò que no pot ser és que el monotema esdevingui pantema, ja que contamina tot tipus d'informació, sigui econòmica, cultural o rosa. Infecta els somnis, els ensueños i la filosofia. Monopolitza les converses familiars, els diàlegs amorosos i les reconvencions que fem als nens. Provi vostè de parlar en una reunió de qualsevol assumpte que quedi fora del pantema i veurà com algú troba de seguida el camí de tornada al virus. És com si en intentar sortir d'un laberint fóssim reconduïts una i altra vegada al seu centre. Aquí estem de nou perquè la malaltia afecta també la geometria espacial, si existís aquest tipus de geometria, que crec que sí. Intercanviàvem una veïna i jo receptes de cuina quan per hac o per be ens vam precipitar al pantema de què fugíem. No hi ha secció dels telenotícies en què no aparegui, d'una manera o altra, la bestiola.

Això es deu al fet que a allò covid, la covid o el covid, ja que envaeix també els gèneres gramaticals, li dones la mà i et pren el braç. Ha estat sortir del confinament per recaure en les xifres d'abans. La dicotomia economia o salut (idèntica a la de la borsa o la vida) s'està traduint en què ni economia ni salut. Per un tub surt la gent a l'atur i per l'altre a l'hospital. De vegades, els que van a l'atur són els mateixos que van a l'hospital. Conviure amb el maligne no és fàcil quan qui marca les regles és el maligne. Abans d'«allò covid-19» la gent convivia amb el capitalisme exagerat, o neoliberalisme, que ens va portar l'estafa de 2008, també anomenada crisi.

El neoliberalisme no afectava els pulmons, sinó a la ment. Però a la malaltia mental ens havíem acostumat: estàvem bojos sense saber-ho. Caldria començar a dir també «allò capitalisme» com a sinònim d'allò bipolar o psicòtic. La tarda cau sobre el meu estat d'ànim i un avió, que porta dibuixat en el seu morro una màscara quirúrgica, passa per davant de la meva imaginació.