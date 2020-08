Tristesa pel petit comerç

Caminar aquests dies per alguns dels carrers comercials de la ciutat de Girona provoca i genera una profunda tristesa i amargor. Hi ha un reguitzell de locals i botigues tancades com mai s'havia vist. El carrer Ballesteries és una mostra de com la pandèmia ha donat un cop letal a molts establiments comercials. La Rambla i l'Argenteria, tal com aquest diari va explicar fa uns dies, n'és un altre exemple. Han abaixat la persiana botigues que feia més de trenta anys que estaven obertes. Fins fa poc les botigues a Girona tancaven bàsicament per manca de relleu generacional. La majoria eren establiments històrics. Històrics perquè darrere seu tenien molta història, sobretot les persones que els regentaven. Ara, en canvi, en dos mesos el virus ha fet estralls i ha fet saltar pels aires la imatge comercial de la ciutat. Els aparadors s'han buidat i només es poden llegir cartells oferint de nou el local. Fins fa poc quan tancava un negoci només era qüestió d'esperar uns dies i ja hi havia un altre ocupant. Els locals quedaven buits durant molt poc temps. Ara, només cal esperar i tenir la confiança que es recuperarà l'activitat comercial en un futur no gaire llunyà. És absolutament necessari. Una ciutat està viva gràcies a les seves persones i les seves botigues i ara per ara Girona està morta.