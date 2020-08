La passarel·la de selectivitat

La publicitat corona les seves últimes cotes amb l'exhibició dels alumnes admirables que han obtingut les qualificacions més excel-lents en els exàmens de Selectivitat. Si es tracta d'un treball continuat, del seguiment de les persones que reben en comanda el futur d'aquest país, la frívola passarel·la dels superdotats està justificada. No obstant això, hi ha el perill que se'ls manipuli com a escuts humans per camuflar les misèries educatives.

L'indici a favor de la utilització perversa del capital intel·lectual és l'escassetat de reportatges sobre les millors notes de Selectivitat de deu o vint anys enrere. En primer lloc, perquè caldria buscar els seus titulars d'èxit a l'estranger, després del brain drain o centrifugació de cervells característic de la universitat espanyola. Excel·lència i excedència coincideixen massa vegades en el paradís de la burocràcia.

Els promotors de l'exhibicionisme adolescent es refugiaran en la innocuïtat de les fotos i entrevistes. No obstant això, encoratjar un star system dels alumnes model pot resultar tan perniciós com el deambular dels maniquins tradicionals. Els sacrificats estudiants poden imaginar que l'atenció que reben ara és una pista sobre l'afecte que els acompanyarà en el futur, quan només és una excepció respecte a l'abandonament conscienciós a què es veuran sotmesos quan deixin de ser una bella coartada juvenil. Només hi ha una cosa pitjor que l'oblit metòdic a què ha estat sotmesa la intel·ligència per tradició, i és la creació d'expectatives que no es veuran satisfetes. Segellades a més pels focus encegadors de la sobreexposició.

Per aquest motiu les fotos, en què els triomfadors de la Selectivitat apareixen lògicament eufòrics, haurien d'adjuntar una adreça a la qual puguin apel·lar en el futur per consolidar els fruits de la seva formació. Altrament, les imatges recorden Arturito Pomar visitant Franco a El Pardo. El dictador va acariciar el clatell de l'escaquista prodigiós i l'encanteri es va esfumar. Un esvaïment orlat de reconeixement.