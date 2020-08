Ajuntament de Bescanó

Anna Pruneda Llinares Estanyol

Se suposa que les persones paguen els seus impostos perquè tan sols l'escoltin una mica. Aquest ajuntament, després d'haver tingut diverses converses amb veïns per posar uns contenidors en una urbanització, que sí, no està legalitzada, és cert, però que es paguen les seves contribucions, ha fet el que li ha donat la gana. Els contenidors els han posat sí o sí a on ells han volgut. Davant d'habitatges, tenint en compte que estan a mig de bosc, això s'omplirà de més mosques, mosquits, senglars, incívics, olors, i de tot el que calgui. A més, res de tapar-los. Al descobert, a plena vista i que serà el primer que veuràs quan entris a la urbanització. Es creuen que això és un poble, no tenen en compte que els bitxos que viuen a bosc es triplicaran amb tota la merda que anirà a parar aquí. Doncs jo, sr. alcalde i sr. regidor, els convido que els posin tan sols un, perquè a nosaltres ens n'han posat 5, davant de casa seva a veure que els sembla i a la nit dormiu amb la finestra oberta, sabent que només vindran un cop a la setmana a treure la merda de tothom.



Les cases de l'Onyar

Dolors Mascoso Isern Girona

He llegit un reportatge en aquest diari que deia que les cases del riu Onyar de Girona és el lloc més emblemàtic i fotografiat de Girona. Qui ha fet el reportatge suposo que no ha anat a passejar per la vora del riu. Hauria vist alguna casa que fa temps que demana una capa de pintura, finestres trencades, persianes penjant a punt de caure, pancartes, etc. Sota el riu, al costat d'algun pont, es veuen matolls, herbes, troncs, ampolles de plàstic, papers, grafitis, etc. Quan fa un parell d'anys es varen pintar i arreglar totes les cases del riu Onyar, venien ganes de passejar-hi i contemplar-les. Ara els turistes que visiten Girona i la gent d'aquí pensaran el mateix que jo: que algunes cases de l'Onyar necessiten urgentment una millora. Es veuen una mica deixades.



Girona FC. Administració deficient

Rafael Ramos Calvo GIRONA

La programació feta pel Girona FC per a la renovació, alta socis i abonats, reunificació etc. amb les seves àmplies dates per als referits tràmits, se'ls ha oblidat assenyalar data per a millora de localitat als socis, veterans o no, dels seients dels socis que no han renovat per qualsevol motiu. Doncs no rectifiquen l'error i diuen que en tot cas, quan acabi la pandèmia o abans de començar la temporada, és a dir, perquè callis, quan ja ho hagin assignat als nous abonats, de manera que em tocarà al meu costat un desconegut en comptes de familiar. Administració de (...) o menys, i no és el primer any, ni el segon, ni el tercer.



Diferències estatals

Eulàlia Rodríguez Pitarque Torroella de Montgrí

Després d'haver estat una setmana a Suïssa he pogut comprovar com en diferents ciutats hi havia mesures per aconseguir la distància de seguretat dividint-hi espais, senyalitzant camins i portant la majoria la mascareta. En canvi, en el camí de tornada cap a casa en aturar-me a Avinyó vaig perdre la sensació de seguretat que havia tingut. La ciutat era plena de turistes, però als carrers a prop del Palau dels Papes no vaig veure al terra les senyalitzacions separant camins d'anada i tornada, a banda que moltes persones no portaven la mascareta. Em va sobtar la diferència del control suís davant aquest no control francès.