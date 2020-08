«Hambulguesa»

Fa catorze anys que el setmanari The Economist calcula el que anomena «índex Big Mac». Consisteix a comparar el preu de la popular hamburguesa a molts països del món per establir una equivalència realista en la conversió de divises i saber, per exemple, si un país és molt més ric, gran o productiu que un altre. Si en un lloc els preus són la meitat que en el veí, amb el mateix salari s'aconsegueix el doble de béns i serveis. És una manera divertida i entenedora d'analitzar magnituds econòmiques «a paritat de poder de compra». Mil dòlars no rendeixen el mateix a Manhattan que a Bulgària. O a Barcelona que a Extremadura.

De vegades l'índex Big Mac s'allunya molt dels preus oficials de les divises, que són els utilitzats per fer estadístiques comparatives com la del PIB, que mesura la riquesa produïda durant un any. Segons el canvi oficial de iuans a dòlars, Estats Units continua sent la primera potència econòmica mundial, amb 21 bilions de dòlars de PIB l'any passat, mentre que la Xina, en segona posició, va produir per valor de 14 bilions de dòlars. Però si apliquem el corrector de l'índex Big Mac, el PIB xinès ja fa un cert temps que ha passat al davant de l'estatunidenc, i ara mateix és més d'una cinquena part superior. El pitjor, per a la voluntat de lideratge econòmic de Washignton, és que la distància no para d'augmentar.

Donald Trump té bones raons per fer mala cara a Pequín i anar posant traves a la seva economia o, almenys, impedir que els consumidors americans l'ajudin a créixer. La deslleialtat comercial és una d'aquestes raons: les formes xineses de proteccionisme són infinites, i la seva agressivitat en la conquesta del mercat mundial és considerable. En l'àmbit de la gran economia estan actuant a mig món com ho fan els basars dels nostres barris en la microeconomia. Només faltava la presència disruptiva de la covid, que els uns han solucionat amb rapidesa i contundència mentre que els altres no se la treuen del damunt i els desgasta com un corcó.

Per a l'imperi que va esdevenir únic quan va caure el mur, l'amenaça que li ve de l'altra banda del planeta és massa greu per no respondre amb un conflicte. Patirem.