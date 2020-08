Les notícies parlen d'acaparament d'estris per a la casa, tasques manuals i jocs de taula i amb això auguren un temps de portes endins fins que arribi la vacuna. Saber si va augmentar la venda de moble bars parlaria de veritat de la societat espanyola i dels plans que no expliquem al CIS quan fa enquestes.

Havia donat per desaparegut el moble bar, un aparador d'alcohol, com va periclitar el reclinatori, el moble de resar, una cadira rara que en comptes d'estar pensada per al cul havia estat dissenyada per als genolls. Era a les cases nacionalcatòliques, tan desconsolades que tenien un altre moble anomenat consola. El reclinatori servia per reclinar-se, però la consola només per deixar-hi les claus o posar-hi un gerret.

Situo al 1990 la data en què els espanyols van deixar de tenir moble bar i van afegir el bar de baix a les habitacions de casa. Els habitatges espanyols són petits, els bars tenien llavors l'exclusiva de les pantalles grans i el futbol televisat per subscripció va reduir l'entrada a l'estadi i va augmentar la beguda social, donant un altre motiu per no ser a la llar, beure en abundància i cridar, tres maneres socialment acceptades de ser espanyol, tres senyals d'identitat transversals a l'estat de les autonomies.

Durant el confinament van tancar els bars i la venda d'alcohol als supermercats gairebé va arribar al doble que el 2019, fet que suggereix que es va consolidar com a beguda solitària la beguda social. De seguida que l'hostaleria es va imposar a l'epidemiologia, les terrasses van petar-ho i els botellons –alcohol social sense bar– triomfen com a dissidència d'aquesta monarquia hostalera, però hi ha persones encinglerades en el confinament i previnguts precovid que valen per dos i urgeix saber si han comprat moble bar en els últims cinc mesos.