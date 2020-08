Malestar

M. Victòria Lloveras Morros Sant Antoni de Calonge

Em dirigeixo a totes i tots vosaltres per compartir un malestar que no és personal i exclusiu, sinó que afecta molts dels habitants i residents del poble de Sant Antoni de Calonge.

Sant Antoni, com moltes i molts sabreu, ha estat sempre un poble tranquil, familiar i relaxat. Precisament per això, els nostres pares i avis ja el van escollir, descobrint-nos així un destí ideal i segur per al descans estiuenc, nostre i dels nostres fills i filles.

Fins ara això ha estat sempre així. Però des de fa un parell d'anys tot això ha canviat, i en algunes zones del poble cada agost es massifiquen les activitats d'oci d'una manera desmesurada, essent l'estada totalment incòmoda per als qui tenim l'activitat davant de casa, com és el meu cas.

Casa meva és just davant de la plaça de l'església, i dia rere dia s'hi fan activitats esportives com ara «zumba» o «spinning», totes a un volum sobrepassat, tant de la música com de la veu dels entrenadors/es.

D'altra banda, any rere any, el mar s'omple d'activitats privades i lucratives d'inflables aquàtics.

Tot plegat fa que un poble tranquil i allunyat del consumisme exacerbat, com ha estat sempre Sant Antoni de Calonge, esdevingui en tot el contrari.

Sense oblidar-nos que aquest any, precisament, vivim totes i tots en una situació extraordinària, que és la COVID-19, per la qual s'han reduït i suspès gairebé totes les activitats programades, fet que sembla no haver afectat l'alcaldia de Calonge i Sant Antoni.

Tot això que transmeto en aquest escrit ha estat dit i parlat directament amb l'alcalde d'aquest poble, el senyor Miquel Bell-Lloch i Palet, qui no ha fet cap mostra d'interès ni cap tipus d'acció al respecte. Per tant, el malestar propi i de molts altres veïns i veïnes d'aquest poble estimat persisteix.



Taxes abusives al mercat de

Platja d'Aro

Andreu Solà Arbúcies

En la temporada més trista que es recorda, amb el mercat ben mort, als marxants ens han cobrat les taxes de 802,50 € per una parada de sis metres per la temporada d'estiu. Quatre mesos, 16 dies de mercat, a uns 50 € diaris. Hi ha dies de juliol que no els hem fet. Un abús per part de l'Ajuntament, cap mena de rebaixa per les pèrdues per la situació amb la covid-19, com han fet tots els altres ajuntaments.

Val a dir que als que venen tot l'any sí que els han rebaixat alguna cosa pels mesos de confinament.

El mes de juny, però, tot i ser temporada i que el mercat fos obert, encara érem en estat d'alarma.

Cal afegir per entendre aquest desgavell, aquestes diferències, que als que per motius diversos fem només la temporada d'estiu tot i treballar menys dies ens cobren una penalització extra. Dubto seriosament de la legalitat d'aquesta mesura i ja ho he posat en coneixement del síndic de greuges. En qualsevol cas no té gaire sentit. Si el que volen és que el mercat no quedi buit a l'hivern s'hauria de reconfigurar i fer-lo més petit.

Això és feina, però. Prefereixen escurar-nos les butxaques amb una mena de multa i deixar el mercat fet un desastre. Si segueixen amb aquesta política quedarà ben buit tant a l'hivern com a l'estiu.



Girona FC.

Sàvia rectificació

Rafael Ramos Calvo Girona

Com diu el refrany, si d'humans és errar, de savis és rectificar. El Girona FC, vostès, per primera vegada i que serveixi de precedent, han sabut fer-ho, no sense abans, em consta, després d'algunes insistents queixes privades i públiques com la que vaig fer en aquesta secció. Amb sort i després d'un temps, és possible que ens ajuntem la família. De tota manera voldria agrair una vegada més al Girona FC i els seus directius i administratius la consideració justa per a la qual sí que hi havia lloc, temps i forma. Visca el Girona FC i ens veiem a Primera.