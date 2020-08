Tota rifa és enganyifa

Loteries de Catalunya ha retirat la campanya publicitària que promovia l'anomenada «grossa de Cap d'Any» amb el lema «Et preocupa la distància social? Prova l'ascens social». La decisió ha estat presa davant l'allau de crítiques rebudes per un missatge que ha estat doblement qüestionat: perquè fa broma amb una de les mesures de prevenció (la distància social) contra una pandèmia que ha causat milers de morts, continua fent víctimes i ens té a tots espantats pel que pugui passar a la tardor; i perquè lliga el progrés de les persones a la pràctica dels jocs d'atzar, ja que ofereix la compra de butlletes de loteria com a mètode per aconseguir «l'ascens social» quan tots els indicadors mostren l'avaria absoluta de l'«ascensor social», aquell mecanisme que oferia a tothom l'oportunitat de millorar la seva posició a base d'esforç. Avui l'ascensor només agafa passatgers de baixada.

Però, si ens ho mirem fredament, la raó de ser d'una loteria és vendre l'esperança d'aconseguir quasi per miracle aquella prosperitat econòmica que les vies tradicionals no ens faciliten, ja que el món està organitzat de manera que quasi sempre guanyen els mateixos, un grup del qual no formem part. Les rifes es presenten com una alternativa quan esllomar-se treballant no porta enlloc.

Fa molt temps que les loteries públiques busquen enllaminir-nos amb la promesa del més gran dels plaers: fer morir d'enveja els amics, veïns, companys de feina i parents polítics. Un missatge quasi tan deshonest com l'alternatiu, aquell que mostra la desesperació del desgraciat que va refusar la butlleta premiada quan la hi oferiren.

La manipulació emocional juga un paper clau en la publicitat, però aquí estem parlant d'administracions que treballen per al bé comú. De fet, continua sent una pregunta interessant per què els governs promouen la participació en un joc d'atzar, quan saben perfectament que la fortuna del guanyador requereix que tots els altres apostadors perdin els seus diners. És per justificar el fet que passa el mateix en el conjunt del nostre model de societat?