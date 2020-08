Cal passar als fets

Dies enrere parlàvem de com la pandèmia ha fet estralls en el comerç urbà de la ciutat de Girona. Lamentablement aquests quinze dies encara s'han sumat a la llista negra de tancaments més establiments. El degoteig és constant. Hi ha determinades vies comercials, com la Rambla, l'Argenteria o el carrer Ballesteries on queda més evident el mal que ha fet el virus i com ha afectat els negocis. La situació no és tampoc gens optimista a altres barris de la ciutat. El comerç de barri aguanta la patacada com pot gràcies al seu servei de proximitat però alguns comerciants afronten amb molt temor aquesta tardor i l'hivern. Mentrestant, des de l'administració només sento bones paraules dient que es buscaran ajudes per al comerç. De moment, només són paraules i ja ha arribat el moment de passar als fets i a les accions. No es pot deixar caure el comerç d'aquesta manera perquè, tal com vaig dir fa uns dies, el comerç és vida. Una ciutat sense botigues és una ciutat sense ànima. Com ho són també una part fonamental els bars i restaurants. Molts d'ells també han hagut d'abaixar la persiana. Passejar aquests dies per Girona et fa anar amb el cor encongit perquè a més la incertesa continua planant sobre molts negocis. No més paraules i anuncis, cal passar ja als fets i ajudar el comerç.