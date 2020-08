Causes contra presidents i reis

El president de la Generalitat, Quim Torra, no sap, o fa veure que no sap, que als magistrats del Tribunal Suprem que decidiran el seu cas tant els fa que hi hagi un Rei emèrit donant voltes pel món. En l'àmbit personal no en tinc ni idea, però, pel que fa a la seva feina, els jutges s'hauran de cenyir al recurs que els ocupa: la sentència que inhabilita l'alt executiu català per no haver retirat una pancarta. Torra diu que vol anar a Madrid per «mirar-los a la cara» i «posar en qüestió l'Estat». El president no sap, o fa veure que no sap, que no podrà dir res perquè no tindrà l'ús de la paraula. Sí que sap que tot el que ha dit en una entrevista ho podrà repetir abans d'entrar i en sortir del Tribunal Suprem davant dels mitjans de comunicació que l'esperaran amb els braços oberts perquè doni un titular que no serà gaire diferent del que ja ha argumentat fins ara. Quim Torra barreja els temes. La seva causa no té res a veure amb la que ocupa l'antic cap de l'Estat, ni tampoc amb les causes contra Joan Carles I, que són moltes, abracen molts sectors i estan obertes des de fa més temps del que sembla. Potser si els esforços s'haguessin centrat a posar en qüestió la Monarquia els darrers anys i tots els que van callar les accions del Rei emèrit haguessin parlat, avui la institució trontollaria més del que ja ho fa.