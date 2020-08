Ocupes i favors

Em comentava un home enginyós que per solucionar el problema dels ocupes hi hauria una fórmula infal·lible. Es tractaria d'elaborar i oferir una llista d'accés públic de segones residències dels polítics, d'importants càrrecs ministerials i, posats a ser justos, les dels jerarques dels alts tribunals. Amb aquesta informació i afegint assistència legal gratuïta per als que ocupessin aquests immobles, el meu amic creu que les classes afectades no tardarien molt a aprovar una llei exprés per canviar el paradigma, el que ara atorga tots els drets als ocupants en detriment dels legítims propietaris. Però molt em temo que, en lloc de legislar en aquesta direcció, l'únic que farien seria autoprotegir-se inventant una norma que els donés un altre privilegi, la immunitat necessària per reial decret perquè els únics domicilis no ocupables fossin els seus. Així i tot, crec que s'hauria de provar, que almenys per un moment s'identifiquessin amb el cada vegada nombre més gran d'afectats. Som-hi?



Perdoneu el barbarisme, però no he trobat cap expressió catalana que descrigui amb aquesta exactitud el que vull reflectir en aquest article.

Arriba l'estiu i malgrat la covid, Platja d'Aro s'omple de turistes. Sí, els darrers temps s'han fet campanyes com la PDA360º que, encertades o no, han aconseguit reduir part de l'efecte estacional que patim els municipis costers del nostre país. Ara PDA, que és com ens anomenen, segueix sent un poble d'estiueig, però també ha esdevingut el pal de paller comercial de la zona, amb moltíssima activitat durant tot l'any. Platja d'Aro és un petit motor que arrossega gran part de l'oci i el comerç de bona part de Girona.

El que explico és perfecte, però la meva pregunta és, per què no es reflecteix això en el manteniment que fem de la via pública? Passeges pels carrers i la sensació segueix sent la de sempre, els carrers amb aspecte d'estar equipats amb material d'«usar i tirar». No parlo sols de parterres mal cuidats, dels paviments en un estat qüestionable o dels carrers mal pintats, parlo també d'accions recents, d'obres noves que al meu entendre no s'han fet amb l'atenció que tots els que hi paguem impostos mereixem. Què passa, per exemple, amb l'entorn del nou Esclat? Heu vist l'estat dels bancs, que suposadament són nous? M'acostumo a fixar força en la fusta perquè d'això hi entenc, però fins i tot a ulls d'un profà, salta a la vista que està totalment esquerdada de nou en nou! Aquest només és un exemple però jo segueixo amb la sensació de sempre, que entre un banc d'aquests i un cartell de temporada dels que fan servir els restaurants del passeig, per promocionar els gelats Frigo, no hi ha cap diferència!



Per què a totes les cadenes de TV cada dia fan pel·lícules de guerra, de grans desastres naturals, de crims, de robatoris, etc? Això ens hauria de preocupar sempre, però en aquests moments d'incertesa, no caldria que, ben al contrari del que passa, les programacions procuressin fer-nos riure, emocionar, aprendre, sorprendre, entretenir i intrigar sense truculències?

Per què cada vegada més hi ha presència del castellà a la TV catalana, inclosa la de les illes?

Per què quan es recorre a una especialista sovint és una persona que parla en castellà, com si en català no n'hi hagués?

Per què la majoria dels poquíssims subtítols en català de pel·lícules tenen unes faltes gramaticals que fan esgarrifar i que molts cops són calcs de la llengua castellana?

Per què ningú no atura i reverteix la tendència creixent de les botigues a retolar en castellà?

Per què els jugadors i entrenadors del Barça parlen majoritàriament en castellà?

Per què la majoria de gent està més pendent dels resultats del futbol que de les inquietants circumstàncies de laminació creixent de la democràcia que estem patint?

Que se n'ha fet, de la normalització lingüística?

Per què molta gent fa veure que no s'adona que la Generalitat, la llengua i totes plegades estem sota el 155?

Per què tanta gent s'afanya a carregar-se el M H President Torra i ningú l'anima i li dona les gràcies per tot el que està suportant?

Què esperem (en un país que és un dels que té més sol d'Europa) per adoptar l'energia solar?

Per què encara no es tanquen les centrals nuclears?