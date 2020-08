Ànims! Girona

Lluís Torner i Callicó GIRONA

Quan tots els afeccionats del Girona FC –com també molts gironins que malgrat no ser futbolers, desitgem el millor per a la nostra ciutat– teníem coll avall la tornada a Primera Divisió, una vegada més, per una falta un xic dubtosa, que deixà l'equip reduït a deu jugadors, amb l'expulsió de Stuani, un dels homes cabdals, ens van prendre la il·lusió. Tot i que l'equip va fer tots els possibles per superar la falta del company, el partit va donar un gir, i la fatalitat va fer que, a falta de dos minuts per acabar el temps afegit, l'equip contrari, l'Elx, els fes el gol de la derrota.

No hi entenem massa –ho acceptem– però pensem que la causa de l'expulsió, del nostre jugador, era igual o menor que la d'un dels jugadors de l'Elx, i a aquest el VAR no l'hi passà factura. Què hi farem!

Ens va causar molta tristor veure plorar els jugadors del Girona, no s'ho mereixien. Voldríem dir-los el que diu una de les estrofes de l'hime: «Cantem tots junts i cridem tots fort. Endavant!». No perdeu els ànims.

És el nostre parer.



«Mortadelo y Filemón»

salvador tarradas GUALTA

Arran dels afers d'espionatge a adversaris polítics catalans (Pegasus, Waterloo, Alemanya, Finlàndia, Suïssa, les urnes de l'1-O) he consultat les llistes i biografies dels espies internacionals de més renom, als segles XIX i XX. A la llista n'hi ha tres de catalans, nascuts a Barcelona. El primer d'ells és Domènec Badia Leblich, arabista conegut com a príncep Alí Bei l'Abbassí. Va ser el primer cristià que es colà en peregrinatge a La Meca i va sobreviure per contar-ho. Un altre fou Ramon Jaume Mercader del Rio, militar, agent secret, espia i assassí de Trotsky, a Mèxic. El tercer, va ser Joan Pujol i Garcia, de nom en clau britànic Garbo i de nom en clau alemany Arabel, que fou un agent doble que desenvolupà un paper clau en l'èxit del desembarcament de Normandia al final de la Segona Guerra Mundial. Els únics espies o agents secrets espanyols amb cert renom internacional que he trobat han estat «Mortadelo y Filemón» i «Anacleto, agente secreto», personatges creats i nascuts a Barcelona, també.



Migracions

Albert Altés Segura Llançà

Ja comencem a veure l'arribada massiva de cigonyes, precioses i elegants, la seva ruta d'emigració cap al sud però quan es fa fosc busquen els llocs alts per dormir, com els arbres, cases i campanars. L'endemà baixen als prats fins a mig matí i quan el sol escalfa, emprenen el vol cap a l'Àfrica.

Això de les migracions a mi em té fascinat. Les balenes, les orenetes, papallones, flamencs, tórtores, caderneres, salmons, etc€ milers de milions d'animals que volten pel món, ells si que saben què vol dir el concepte de la globalitat. Molt diferent del que pensem i fem els humans. Ara totes les ciutats cada cop són més iguals. També pots tenir a taula tot l'any alvocats, raïm i figues, encara que hagin de volar –això si, en avió– 10.000 quilòmetres amb la corresponent polució... Uns volen o es belluguen per instint, els humans ho fem mecànicament però a més a més barregem conceptes. Cireres per Nadal o cols d'hivern a l'estiu!