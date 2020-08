Per què, Pilar, per què?

Jo també crec que el jutge de vigilància penitenciària, més que justícia, el que busca és venjança. Veig els pobres presos que, a la que tenen un permís, es veuen obligats a peregrinar fins a Cadaqués per postrar-se als peus de la Rahola, i com que no em puc creure que ningú se sotmeti a tal xarlotada per pròpia voluntat, imagino un jutge despietat que atorga tres dies lliures només si el reclús es compromet a anar a fer-se una foto al costat de la senyora de les paelles. Si a la imatge surt també un pot de Cola-Cao, millor encara, que amb aquests presos s'ha de ser implacable i fer tot el que sigui per augmentar l'escarni. Així de feixista és l'estat espanyol.

A mi, un jutge em deixa sortir a canvi de passar una estoneta amb la Rahola, i demano quedar-me a la presó, no el cap de setmana sinó els propers vint anys. Que vas a Cadaqués amb uns papers a la butxaca de la jaqueta i, a la que et despistes un moment, al cap d'un mes trobes que la Rahola treu un llibre amb el que portaves escrit.

L'operació de la justícia espanyola és maquiavèl·lica. A veure qui serà ara capaç de «tornar-ho a fer», sabent que no només passarà uns anys pres -que mira, això es pot aguantar-, sinó que haurà de complimentar la Rahola així que tregui el nas per la porta del presidi. Ni Mandela hauria aguantat tants anys empresonat, si l'haguessin amenaçat amb una trobada amb la Rahola: hauria preferit convertir-se en acèrrim defensor de l'apartheid i matar negres amb les seves pròpies mans.

No fa gaires anys els condemnats per crims especialment greus eren condemnats a treballs forçats. Allò sí que era vida. Com pot haver degenerat tant la democràcia al món, que en lloc de picar pedra per fer llambordes, 15 hores al dia i a ple sol, hi ha desgraciats que es veuen obligats a deixar-se fotografiar amb la Rahola i, qui sap, potser fins i tot escoltar-la una estona?

Més inquietant és la pregunta que ve a les nostres ments mentre observem astorats i amb llàgrimes als ulls la desfilada de presos cap a Cadaqués, sabent que tots la canviarien per una desfilada al patíbul: què deu cobrar la Rahola de l'estat opressor, per prestar-se a castigar i humiliar els presos d'aquesta manera? Per què, Pilar, per què?