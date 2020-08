Els terraplanistes educatius

Es veu que hi ha algunes famílies que es plantegen no portar els nens a l'escola el mes que ve, per por del contagi. Pot ser, encara que jo no en conec cap. Tot el contrari. Estic envoltada de gent desitjosa que, amb plenes garanties sanitàries, els seus fills reprenguin la seva educació, la seva vida social i una rutina exempta de por després de mesos d'avorriment i tribulacions. A aquestes famílies que estudien no començar el curs, si és que existeixen, se'ls està donant complet altaveu. Espero que aquestes famílies no s'agrupin i astutament muntin una associació que defensi l'ensenyament a casa, per aconseguir una repercussió social similar a l'aconseguida pels magufos antimascaretes, els del complot per implantar-nos un xip a través de les vacunes i els que sostenen que el virus és un invent de la CIA. Perquè als alternatius de qualsevol tema els comences donant un titular, després els reps en audiència per estudiar les seves propostes i acabes pagant amb diners públics un concert per a la plataforma informàtica que necessiten. I dic jo que una opció com la d'escolaritzar els nens en línia ni es prendrà en consideració si no es produeix un confinament de tota la població. No estem en aquest escenari, sinó treballant activament perquè setembre arribi amb la seva tradicional tornada a l'escola, que no serà voluntària, sinó obligatòria com marca la llei. Perquè fa molt poc temps, als pares que propiciaven l'absentisme no se'ls donava precisament un premi.

Com que no crec en les casualitats, em causa desassossec l'encès debat sobre els avantatges i inconvenients de quedar-te els nens a casa, mentre les nostres autoritats guarden silenci o llancen missatges vacil·lants i contradictoris sobre com serà exactament l'obertura dels col·legis. Falten vint dies i no hem rebut ni un foli al respecte. Amb semblant falta de comunicació, i enmig del rebrot, no és estrany que hi hagi qui es preocupi i pensi que els fills estaran més segurs tancats en un domicili que algú (un iaio, una mare que es demana una excedència, un cangur si hi ha possibilitats) s'encarregarà de custodiar. Una societat mínimament conscient de l'irrenunciable del dret de les generacions joves a formar-se i del valor de l'escola pública mai pot entendre que aquesta sigui una opció, mentre se'n descarten altres com ficar diners a mans plenes en la contractació de professorat i l'adequació d'espais a les noves necessitats. Seria molt vergonyós baixar les ràtios d'alumnes per aula ressuscitant les institutrius.

Els nens, d'altra banda, molt bé. Van al parc, a la platja, d'excursió, llegeixen, dibuixen i juguen al carrer amb els veïns. S'han acostumat a rentar-se les mans deu vegades al dia, fan menys petons que abans, fugen de les multituds i no posen cap problema a la mascareta. Han anat a una escola d'estiu instal·lada en un d'aquests col·legis públics el futur dels quals es discuteix. La dirigeixen amb els protocols de precaució que marquen persones que consideren que el joc i l'oci infantil són béns que s'han de protegir, recursos insubstituïbles perquè ajuden a l'equitat social i al desenvolupament personal. No han passat l'estiu tancats a casa davant d'una pantalla, així que no sé per què hauria de ser aquest el seu lloc al setembre.